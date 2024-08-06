Авито запустил конкурс по залипанию в видеоленту

Авито запустил залипательный конкурс на базе своей видеоленты с возможностью выиграть полезные призы для дома и досуга. Вплоть до 11 сентября участники по всей стране смогут побороться за машинки для попкорна и уютные пижамы, а также главный приз — видеопроектор.Видеолента — это раздел «Видео для вас» с обзорами товаров и услуг, который можно найти на главной странице мобильной версии сайта или в приложении. С момента запуска видеолента стала одним из популярных инструментов на платформе. Каждый день продавцы загружают на Авито более 27 тысяч коротких видеороликов.При этом, лидерами по количеству загруженных видео стали пользователи из Москвы, они разместили на платформе более 273 млн. видеороликов. Второе место по активности заняли петербуржцы с 75 млн коротких роликов. Суммарно две столицы произвели более 36% контента из видеоленты. В топ-5 регионов также вошли Краснодарский край (74 млн), Республика Татарстан (26 млн), Ростовская и Свердловская области (23 и 22 млн, соответственно).Наибольшее количество просмотров получили видео в категориях одежда, хобби и отдых, спорт, товары для детей и запчасти. С момента запуска видеоленты товары в категориях лайфстайл и электроника показали увеличение конверсии в покупку на 11% и 15%, соответственно.В конкурсе может принять участие любой россиянин старше 18 лет и зарегистрированный на Авито. Для участия пользователю нужно найти в видеоленте понравившийся товар и выложить селфи с реакцией на видеоролик на своей ВК-странице с хештегом #видеолентаавито. Результаты конкурса будут подведены 11 сентября. Победителей выберет рандомайзер.