«Авито» запустил курс для QA-инженеров

Российская IT-компания Авито запустила собственный образовательный онлайн-курс для начинающих QA-инженеров. За три месяца участники пройдут весь цикл работы специалиста по тестированию — от написания документации до создания собственных автотестов. Обучение ведут практикующие инженеры Авито, которые ежедневно отвечают за качество продуктов с миллионной аудиторией.
Программа рассчитана на тех, кто уже имеет небольшой опыт в тестировании или изучает технические специальности в вузе. Курс объединяет теорию и практику: участники будут работать с теми же инструментами, что и инженеры Авито, изучать реальные подходы к планированию, тест-дизайну, автоматизации и оформлению документации.
Всего обучение включает три модуля: два теоретических и один практический, направленный на отработку реальных кейсов. Первый и второй модули длятся по три недели, третий — шесть. Формат — онлайн: лекции и воркшопы с экспертами Авито, разбор домашних заданий, QA-сессии и самостоятельное изучение материалов на платформе Stepik.
Отбор — через тестирование и мотивационное письмо
Набор на курс уже открыт. Чтобы попасть на обучение, необходимо подать заявку и заполнить мотивационную анкету до 19 октября, затем пройти два онлайн-теста. Они проверят знание основ тестирования, Git, HTTP, терминала, основ автоматизации и программирования. По итогам рейтинга на обучение будут зачислены 75 участников.
Лучшие выпускники курса смогут воспользоваться фаст-треком при отборе на стажировку в Авито.
Обучают практики из Авито
Преподавателями курса стали действующие QA-инженеры компании: Антон Миролюбов, Ангелина Архипова, Юрий Сапожков и Михаил Слободян. Каждый из них отвечает за свой модуль — от тест-дизайна и документации до автоматизации и практического тестирования.
«Мы видим, как растет интерес к профессии тестировщика, но многим начинающим специалистам не хватает практики и уверенности, чтобы сделать первый шаг. Мы решили создать программу, которая даст прикладные знания и поможет понять, как устроена работа QA-инженера в реальной технологической компании. Для нас важно делиться опытом и создавать возможности для профессионального роста — курс от инженеров Авито как раз про это», — комментирует Татьяна Семина, руководитель направления по работе с молодежью Авито.