«Авито» запустил новый формат рекламы для продавцов

Александр


Команда монетизации и рекламных технологий «Авито» представляет новый профессиональный инструмент для продавцов — «Реклама профиля». Он представляет собой размещение баннера продавца на главной странице «Авито», при нажатии на который пользователь переходит в профиль продавца на платформе.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Воспользоваться опцией рекламы профиля могут профессиональные продавцы с подтвержденным аккаунтом юридического лица или индивидуального предпринимателя. Все креативы в рекламной кампании будут автоматически маркироваться, а данные будут передаваться в ЕРИР.

Алгоритмы машинного обучения помогают продавцам работать с точечно выбранной целевой аудиторией. Система анализирует интересы и предпочтения пользователя, чтобы показывать баннер лишь тем, кто заинтересован в переходе в профиль продавца. Так, он определяет целевую аудиторию на основе истории запросов и региона пользователя, учитывает объявления и категории, которые он искал и просматривал. 

«Реклама профиля — профессиональный инструмент для продавцов, которые хотят получить еще больше продаж, заказов и звонков в дополнение к стандартным инструментам продвижения на „Авито“. Баннер с рекламой профиля на главной будут ежедневно видеть более 20 млн человек. Ценообразование работает по принципу аукциона — продавцы сами смогут выставлять цену перехода в профиль и настраивать таргетинги, кому будет показана реклама. Тестовый период показал, что реклама профиля приносит в среднем на 8% больше контактов в дополнение к стандартным инструментам продвижения» — комментирует Герман Царев (Директор по продукту для профессиональных продавцов).

Продавцы смогут следить за результатами кампании в личном кабинете и отслеживать переходы в профиль, их стоимость, конверсию в подписку, а также добавление в избранное объявлений из профиля. 

Во время настройки рекламной кампании продавец получит прогнозы, которые помогут ему более эффективно распределить бюджет и выбрать ставку за переход в профиль. К примеру, в крупных городах, где много продавцов соревнуются за внимание аудитории, стоимость просмотров будет выше по сравнению с малыми городами с меньшим количеством конкурентов.
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
В новом сезоне «Цифрового ликбеза» от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно покупать товары с доставкой и искать подработку
Авито запустил раздел с товарами от благотворительных фондов
Авито и МЧС России запустили онлайн-игру для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также