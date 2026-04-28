Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Авито» запустил подписку на регулярные пожертвования

Александр


Технологическая платформа «Авито» запустила в разделе #яПомогаю «Добрую подписку» на пожертвования в рамках проекта «Знак добра» — на нее подписалось уже более 2 тысяч человек. Теперь пользователи могут легко и удобно оказывать помощь благотворительным фондам, которым доверяют и работу которых хотят поддерживать.
 
Чтобы оформить ежемесячный автоплатёж, нужно зайти на страницу «Знак добра», перейти в «Добрую подписку», выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее пожертвование автоматически совершается раз в месяц. После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж «Знак добра», который может применить к одному из своих объявлений  из категории «Товары». В профиле также появится значок #яПомогаю. Такие цифровые награды делают вклад пользователя в благотворительность видимым, позволяют подчеркнуть свою социальную позицию на платформе и привлечь к добрым делам еще больше людей.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

«Мы видим, что люди всё чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в „Знаке добра“ делает такую поддержку простой и привычной. Небольшая, но регулярная помощь для НКО часто оказывается полезнее крупных, но разовых сумм. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно „тушить пожары“», — рассказал руководитель ESG-продукта «Авито» Василий Лексин.

Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте «Знак добра» на «Авито». Управление подпиской максимально простое: пользователи могут в любой момент выбрать другой фонд или же отменить автоплатеж через настройки на страницах «Знак добра» или #яПомогаю.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

