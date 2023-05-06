Автобренд Changan выпустит два седана специально для России. Они заменят санкционные модели

Олег

Китайский автобренд Changan анонсировал два новых автомобиля для российского рынка. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».

Согласно источнику, речь идет о двух седанах доступного ценового сегмента. Утверждается, что они смогут заменить крайне популярные Hyundai Solaris и Hyundai Elantra, которые больше не собираются и не продаются в России из-за санкций. Судя по всему, новые автомобили специально для России получат названия Alsvin и Eado Plus.

Alsvin

На текущий момент сама Changan не раскрывает никаких подробностей об этих новинках. Однако ранее инсайдеры сливали модельный план бренда для рынка РФ, в котором фигурировали как раз упомянутые выше модели. Оба автомобиля по цене будут конкурировать с Lada Vesta NG.

Alsvin

Alsvin

Источник рассказал подробности о новинках на основе утечек. Модель Alsvin по габаритам будет схожа с Hyundai Solaris и получит 1,5-литровый мотор мощностью 105 л.с. с 5-ступенчатым «роботом». Что касается Eado Plus, то её уже пару раз замечали в Москве. Этот автомобиль по классу будет похож на Hyundai Elantra / Skoda Octavia и получит 1,4-литровый турбомотор на 160 л.с. со 7-ступенчатым «роботом».

Alsvin

Eado Plus

Eado Plus

Цены пока тоже неизвестны, однако аналитики называют цифры около 1,4 млн рублей за Alsvin и примерно 2,13 млн рублей за Eado Plus. 

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Источник:
Китайские автомобили
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Комментарии

+537
franzisonfire
Отлично)
Вчера в 21:52
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