Автобренд Changan выпустит два седана специально для России. Они заменят санкционные модели

Китайский автобренд Changan анонсировал два новых автомобиля для российского рынка. Об этом пишет ресурс «Китайские автомобили».Согласно источнику, речь идет о двух седанах доступного ценового сегмента. Утверждается, что они смогут заменить крайне популярные Hyundai Solaris и Hyundai Elantra, которые больше не собираются и не продаются в России из-за санкций. Судя по всему, новые автомобили специально для России получат названия Alsvin и Eado Plus.На текущий момент сама Changan не раскрывает никаких подробностей об этих новинках. Однако ранее инсайдеры сливали модельный план бренда для рынка РФ, в котором фигурировали как раз упомянутые выше модели. Оба автомобиля по цене будут конкурировать с Lada Vesta NG.Источник рассказал подробности о новинках на основе утечек. Модель Alsvin по габаритам будет схожа с Hyundai Solaris и получит 1,5-литровый мотор мощностью 105 л.с. с 5-ступенчатым «роботом». Что касается Eado Plus, то её уже пару раз замечали в Москве. Этот автомобиль по классу будет похож на Hyundai Elantra / Skoda Octavia и получит 1,4-литровый турбомотор на 160 л.с. со 7-ступенчатым «роботом».Цены пока тоже неизвестны, однако аналитики называют цифры около 1,4 млн рублей за Alsvin и примерно 2,13 млн рублей за Eado Plus.