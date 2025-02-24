Автобренд объяснил, почему в РФ поставляются такие скудные китайские машины

Фото: Tank
Компания Tank, производящая внедорожники, ответила на вопросы журналистов Autonews об урезанных комплектациях, поставляемых в Россию. Оказалось, что всё дело в российском законодательстве.
Компания Tank, производящая внедорожники, ответила на вопросы журналистов Autonews об урезанных комплектациях, поставляемых в Россию. Оказалось, что всё дело в российском законодательстве.
«Для нас крайне важно, чтобы получить интересное ценовое предложение, иметь мотор до 2,0 л, потому что свыше 2,0 л другие ставки утилизационного сбора, которые заметно удорожают автомобиль. В компании есть 3,0-литровый мотор, но он заметно дороже по налогам и сборам», — Илья Федотов, руководитель отдела управления и развития модельного ряда Tank.
Поставляемая в РФ версия Tank 400 оснащается одним-единственным бензиновым 2-литровым турбомотором с мощностью 245 л.с. Остальные вариации, как следует из комментария бренда, в нашей стране недоступны из-за высокого транспортного налога (ставка увеличивается, если мощность свыше 250 л.с.) и утилизационных сборов, которые также рассчитываются в том числе от мощности.