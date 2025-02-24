Автобренд объяснил, почему в РФ поставляются такие скудные китайские машины

Компания Tank, производящая внедорожники, ответила на вопросы журналистов Autonews об урезанных комплектациях, поставляемых в Россию. Оказалось, что всё дело в российском законодательстве.

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Недавно в РФ стартовали официальные продажи среднебюджетного внедорожника Tank 400, который занял в линейке место между моделями 300 и 500. Вскоре после старта обнаружилось, что россиянам предлагают всего один вариант мотора для этой модели, тогда как на китайском рынке версий гораздо больше. Редакция задала вопрос пресс-службе китайского автобренда Tank и получила ответ: