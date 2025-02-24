Автобренд объяснил, почему в РФ поставляются такие скудные китайские машины

Олег

Фото: Tank

Фото: Tank

Компания Tank, производящая внедорожники, ответила на вопросы журналистов Autonews об урезанных комплектациях, поставляемых в Россию. Оказалось, что всё дело в российском законодательстве.

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Недавно в РФ стартовали официальные продажи среднебюджетного внедорожника Tank 400, который занял в линейке место между моделями 300 и 500. Вскоре после старта обнаружилось, что россиянам предлагают всего один вариант мотора для этой модели, тогда как на китайском рынке версий гораздо больше. Редакция задала вопрос пресс-службе китайского автобренда Tank и получила ответ:

«Для нас крайне важно, чтобы получить интересное ценовое предложение, иметь мотор до 2,0 л, потому что свыше 2,0 л другие ставки утилизационного сбора, которые заметно удорожают автомобиль. В компании есть 3,0-литровый мотор, но он заметно дороже по налогам и сборам», — Илья Федотов, руководитель отдела управления и развития модельного ряда Tank. 

Поставляемая в РФ версия Tank 400 оснащается одним-единственным бензиновым 2-литровым турбомотором с мощностью 245 л.с. Остальные вариации, как следует из комментария бренда, в нашей стране недоступны из-за высокого транспортного налога (ставка увеличивается, если мощность свыше 250 л.с.) и утилизационных сборов, которые также рассчитываются в том числе от мощности. 

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Источник:
Autonews
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