Автобренды сливают новые машины с огромными скидками по всей России. Volkswagen и Hyundai никому не нужны

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Несколько азиатских автоконцернов объявили о больших скидках на свои авто в России. Экономия существенная и в некоторых случаях превышает миллион рублей, по данным Autonews.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, автодилеры к лету начали постепенно сокращать количество бонусных программ, однако сами производители предоставляют их в большом количестве. Скидки размером от 100 тысяч до миллиона рублей дают китайские и корейские вендоры, зачастую на авто в базовых комплектациях, но иногда и на весь ряд. Например, китайские бренды дают скидки на 18 моделей, среди них:

  • Haval Jolion, Comfort MT (2WD): было 2,149 млн — стало 2,49 млн
  • Haval H7, Premium: было 3,649 млн — стало 3,449 млн
  • Haval H9, Elite 2,0D: было 4,899 — стало 4,499 млн
  • Chery Tigo 7 Pro Max, Ultra (FWD): было 3,045 млн — стало 2,845 млн
  • Geely Atlas, Luxury (2WD): было 3,513 млн — стало 3,349 млн
  • Geely Monjaro, Flagship: было 4,852 млн — стало 4,592 млн
  • Omoda C5: было 2,57 млн — стало 1,674 млн
  • Jaecoo J7: было 2,96 млн — стало 1,961 млн.

Южнокорейский концерн KGM (бывший SsangYoung) тоже предоставляет скидки от производителя в России, например:

  • Korando, Dream (FWD): было 4,44 млн — стало 3,8 млн
  • Torres, City (FWD): было 4,8 млн — стало 4,29 млн
  • Rexton, Icon (AWD): было 6,79 млн — стало 6,24 млн.
Фото: Tank
Фото: Tank

Помимо этого, даются сезонные скидки в Major Auto на премиальные китайские авто Hongqi:

  • Кроссовер HS5 (рейстайлинг) — скидка 1 400 000 руб.
  • Кроссовер HS3 — скидка 1 000 000 руб.
  • Седан H5 — скидка 1 400 000 руб.
  • Седан H9 — скидка 2 400 000 руб.
  • Электрокроссовер E-HS9 — скидка 5 400 000 руб.

Автодилер «Рольф» не отказывается от скидок и предоставляет дисконт на внедорожники Tank 300 City Premium (скидка 846 тыс.руб и ценник 4,235 млн) и 500 Premium (скидка 1,059 млн и ценник 6,59 млн).

С такими скидками вполне можно забыть о существовании некогда популярных в России брендов вроде Volkswagen и Hyundai. 

-4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Autonews
Cсылки по теме:
⚡️ Владельцев Kia по всей России просят срочно приехать в автосервисы. Что случилось?
В Россию приехал Tank 700 Hi-Performance. Стильно, мощно, оглушительно дорого
Представлен российский электрокар «Амберавто А5» от «Автотора». И нет, это не китаец

Рекомендации

Рекомендации

Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому
Три нововведения iOS 19 заставят вас снова влюбиться в свой iPhone

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2411
tellurian
Я писал в другой новости:

За I квартал 2025 года доходы от утилизационного сбора снизились на 30% в годовом выражении, составив 97 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период бюджет получил от утильсбора 142 млрд руб.
Падение продаж машин также 30-40% по сравнению с прошлым годом.
Государство получило, что хотело. Люди перестают покупать машины.
час назад в 18:20
#