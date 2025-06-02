Автобренды сливают новые машины с огромными скидками по всей России. Volkswagen и Hyundai никому не нужны

Фото: UnsplashСогласно источнику, автодилеры к лету начали постепенно сокращать количество бонусных программ, однако сами производители предоставляют их в большом количестве. Скидки размером от 100 тысяч до миллиона рублей дают китайские и корейские вендоры, зачастую на авто в базовых комплектациях, но иногда и на весь ряд. Например, китайские бренды дают скидки на 18 моделей, среди них:
Несколько азиатских автоконцернов объявили о больших скидках на свои авто в России. Экономия существенная и в некоторых случаях превышает миллион рублей, по данным Autonews.
Несколько азиатских автоконцернов объявили о больших скидках на свои авто в России. Экономия существенная и в некоторых случаях превышает миллион рублей, по данным Autonews.
- Haval Jolion, Comfort MT (2WD): было 2,149 млн — стало 2,49 млн
- Haval H7, Premium: было 3,649 млн — стало 3,449 млн
- Haval H9, Elite 2,0D: было 4,899 — стало 4,499 млн
- Chery Tigo 7 Pro Max, Ultra (FWD): было 3,045 млн — стало 2,845 млн
- Geely Atlas, Luxury (2WD): было 3,513 млн — стало 3,349 млн
- Geely Monjaro, Flagship: было 4,852 млн — стало 4,592 млн
- Omoda C5: было 2,57 млн — стало 1,674 млн
- Jaecoo J7: было 2,96 млн — стало 1,961 млн.
Южнокорейский концерн KGM (бывший SsangYoung) тоже предоставляет скидки от производителя в России, например:
- Korando, Dream (FWD): было 4,44 млн — стало 3,8 млн
- Torres, City (FWD): было 4,8 млн — стало 4,29 млн
- Rexton, Icon (AWD): было 6,79 млн — стало 6,24 млн.
Фото: Tank
Помимо этого, даются сезонные скидки в Major Auto на премиальные китайские авто Hongqi:
- Кроссовер HS5 (рейстайлинг) — скидка 1 400 000 руб.
- Кроссовер HS3 — скидка 1 000 000 руб.
- Седан H5 — скидка 1 400 000 руб.
- Седан H9 — скидка 2 400 000 руб.
- Электрокроссовер E-HS9 — скидка 5 400 000 руб.
Автодилер «Рольф» не отказывается от скидок и предоставляет дисконт на внедорожники Tank 300 City Premium (скидка 846 тыс.руб и ценник 4,235 млн) и 500 Premium (скидка 1,059 млн и ценник 6,59 млн).
С такими скидками вполне можно забыть о существовании некогда популярных в России брендов вроде Volkswagen и Hyundai.