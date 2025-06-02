Автобренды сливают новые машины с огромными скидками по всей России. Volkswagen и Hyundai никому не нужны

Несколько азиатских автоконцернов объявили о больших скидках на свои авто в России. Экономия существенная и в некоторых случаях превышает миллион рублей, по данным Autonews.

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