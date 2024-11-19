Автомобиль Bugatti только что побил рекорд, установленный в 2010 году

Олег

Фото: Bugatti

На испытательном полигоне в Германии был побит скоростной рекорд для автомобилей с открытым верхом. Новым мировым лидером стал Bugatti W16 Mistral.

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Согласно New Atlas, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году автомобилем Veyron. Теперь же его объехал W16 Mistral — почти полностью «гражданская» версия с некоторыми модификациями. Прежде всего было снято ограничение на скорость в 420 км/ч, а также, возможно, проведен буст мотора с 1600 до 1825 л.с. Версия получила название Wolrd Record Car и разогналась до 453,91 км/ч, поставив новый рекорд скорости.


Фото: Bugatti

Пока неизвестно, будет ли он признан официально, поскольку автомобиль не был полностью серийным, в отличие от предыдущего рекордсмена в этой области — Koenigsegg.

Практическая польза от достижения звания «самого быстрого автомобиля в мире» стремится к нулю; возможно, инженерам стоило бы направить силы на изобретение более прагматичных вещей, которые сделали бы наш быт проще лучше. 

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Источник:
New Atlas
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