Автомобиль Bugatti только что побил рекорд, установленный в 2010 году

Фото: BugattiСогласно New Atlas, предыдущий рекорд был установлен в 2010 году автомобилем Veyron. Теперь же его объехал W16 Mistral — почти полностью «гражданская» версия с некоторыми модификациями. Прежде всего было снято ограничение на скорость в 420 км/ч, а также, возможно, проведен буст мотора с 1600 до 1825 л.с. Версия получила название Wolrd Record Car и разогналась до 453,91 км/ч, поставив новый рекорд скорости.
На испытательном полигоне в Германии был побит скоростной рекорд для автомобилей с открытым верхом. Новым мировым лидером стал Bugatti W16 Mistral.
На испытательном полигоне в Германии был побит скоростной рекорд для автомобилей с открытым верхом. Новым мировым лидером стал Bugatti W16 Mistral.
Фото: Bugatti
Пока неизвестно, будет ли он признан официально, поскольку автомобиль не был полностью серийным, в отличие от предыдущего рекордсмена в этой области — Koenigsegg.
Практическая польза от достижения звания «самого быстрого автомобиля в мире» стремится к нулю; возможно, инженерам стоило бы направить силы на изобретение более прагматичных вещей, которые сделали бы наш быт проще лучше.