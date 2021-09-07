











В январе 2020 года Mercedes-Benz представил VISION AVTR — автомобиль вдохновлённый фильмом «Аватар». Разработчики постарались совместить в концепт-каре передовые технологии, мир науки из фильма с нашей реальностью, объединив мозг человека с машиной.На выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене немецкий концерн объявил, что устройство BCI готово к использованию, гаджет выступает в роли гарнитуры позволяющей объединить мозг человека с автомобилем. Миниатюрное устройство крепится к затылку водителя, после чего происходит синхронизация, весь процесс занимает не больше минуты. После того как связь установлена, гарнитура BCI позволяет интеллектуальной системе автомобиля считывать мозговую активность и автоматически выполнять те действия, на которых мысленно фокусируется водитель.Представители компании заявляют, что благодаря гарнитуре BCI, водитель сможет использовать некоторые функции автомобиля, например, мысленно управлять мультимедийными возможностями, спланировать маршрут в системе GPS навигации либо выбрать место для парковки. Всё это можно выполнить без прикосновений и голосовых команд. В будущем данная система будет помогать людям с ограниченными возможностями взаимодействовать с автомобилем.Mercedes-Benz VISION AVTR помимо футуристического дизайна, сделан из переработанных материалов, обивка сидений и салона обшиты искусственной кожей Dinamica. Внутри концепт-кара электрический двигатель мощностью 350 кВт (476 л.с.), который питается от экологически чистой аккумуляторной батареи ёмкостью 110 кВт⋅ч. Заявлена дальность пробега 700 км.