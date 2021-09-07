В январе 2020 года Mercedes-Benz представил VISION AVTR — автомобиль вдохновлённый фильмом «Аватар». Разработчики постарались совместить в концепт-каре передовые технологии, мир науки из фильма с нашей реальностью, объединив мозг человека с машиной.
На выставке IAA Mobility 2021 в Мюнхене немецкий концерн объявил, что устройство BCI готово к использованию, гаджет выступает в роли гарнитуры позволяющей объединить мозг человека с автомобилем. Миниатюрное устройство крепится к затылку водителя, после чего происходит синхронизация, весь процесс занимает не больше минуты. После того как связь установлена, гарнитура BCI позволяет интеллектуальной системе автомобиля считывать мозговую активность и автоматически выполнять те действия, на которых мысленно фокусируется водитель.
Mercedes-Benz VISION AVTR помимо футуристического дизайна, сделан из переработанных материалов, обивка сидений и салона обшиты искусственной кожей Dinamica. Внутри концепт-кара электрический двигатель мощностью 350 кВт (476 л.с.), который питается от экологически чистой аккумуляторной батареи ёмкостью 110 кВт⋅ч. Заявлена дальность пробега 700 км.
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Это скорее некое видение будущего.
Смысл таких машин не в том чтобы выпускать их , а в том чтобы презентовать новые возможности и технологии, которые постепенно перекочуют на серийные авто, не все разумеется.