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Завода Renault в РФ больше не будет. Вот что теперь хотят на нем собирать

Олег

Renault


На бывшем заводе Renault, выкупленном московской мэрией, больше не будут собираться автомобили французского бренда. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минпромторг. 

Согласно источнику, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал покупку завода Renault и дальнейшие планы относительно этого предприятия. Прежде всего, он четко заявил: автомобили Renault на нем собирать больше не будут. В целом это было предсказуемо, поскольку импортные комплектующие для них в данный момент завозить в РФ крайне проблематично. Кроме того, было еще раз озвучено, что «французы» не смогут выкупить завод обратно по опциону спустя какое-то время — сделка полностью завершена и предприятие полностью перешло в собственность России. 

Мантуров заявил, что на этом заводе будет задействована «новая стратегия, разработанная совместно с КамАЗом». В частности, планируется реализовать более ранние наработки «КамАЗа» в области электромобилей. Напомним, что какое-то время назад мир увидел компактный электрокар «КАМА-1», который в своем очередном видео показал «Политех», а также российский блогер Константин Заруцкий (AcademeG). Возможно, речь идет о сборке именно этого автомобиля. 

Помимо «КамАЗа», ранее сообщалось, что на заводе Renault планируют возродить автомобили марки «Москвич». Подробностей на эту тему всё еще нет, единственное что сейчас известно — «Москвичи» будут электрическими. 



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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

Balterby
+63
Balterby
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Сегодня в 11:08
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kardigan
+2485
kardigan Balterby
Он её уже который раз мусолит.
Сегодня в 11:20
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+808
mayor42
Французам надо было показать большую балалайку еще тогда когда был скандал с Мистралями…нет блин жажда бабла превысила гордость…
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