Автомобили Lada найдены на сайте Apple

Компания Apple включила четыре модели «АвтоВАЗа» в свой перечень совместимости с CarPlay. Всего в этом списке порядка 800 автомобилей со всего мира, в том числе российские.

