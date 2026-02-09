Автомобили Lada найдены на сайте Apple

Фото: GrokВ перечень совместимости с CarPlay добавлены следующие отечественные авто:
Компания Apple включила четыре модели «АвтоВАЗа» в свой перечень совместимости с CarPlay. Всего в этом списке порядка 800 автомобилей со всего мира, в том числе российские.
- Granta (2021 - 2025)
- Vesta (2021 - 2025)
- XRAY (2021 - 2022)
- Largus (2022 - 2025).
Любопытно, что туда не включены новейшие Iskra и Aura. Возможно, они проходят тестирование и появятся позже. На самом деле авто Lada присутствуют в списке несколько лет, но Apple периодически включает туда новые модели. Следить за ситуацией можно на этой странице, между Kia и Lamborghini.