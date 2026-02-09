Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Автомобили Lada найдены на сайте Apple

Олег
Фото: Grok

Компания Apple включила четыре модели «АвтоВАЗа» в свой перечень совместимости с CarPlay. Всего в этом списке порядка 800 автомобилей со всего мира, в том числе российские.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В перечень совместимости с CarPlay добавлены следующие отечественные авто:

  • Granta (2021 - 2025)
  • Vesta (2021 - 2025)
  • XRAY (2021 - 2022)
  • Largus (2022 - 2025).

Любопытно, что туда не включены новейшие Iskra и Aura. Возможно, они проходят тестирование и появятся позже. На самом деле авто Lada присутствуют в списке несколько лет, но Apple периодически включает туда новые модели. Следить за ситуацией можно на этой странице, между Kia и Lamborghini. 

0
Источник:
Apple
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Продавцы резко взвинтили цены на маломощные иномарки
Российские водители четко и ясно показали свое отношение к китайским автомобилям
Не только Azimuth: «АвтоВАЗ» выпустит 3 новых автомобиля в 2026 году

Рекомендации

Рекомендации

За вход через аккаунт Google или Apple — штраф до 700 тысяч рублей
Как отключить Liquid Glass в Telegram на Android
В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии