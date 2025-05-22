Таксистам назвали 7 автомобилей, на которых теперь можно работать. Остальным дорога закрыта

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

В сети вычислили семь моделей автомобилей, которые теоретически проходят по новым законодательным требованиям для работы в такси. Подробности собрали в Autonews и «Коммерсанте».

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Напомним, что Совет Федерации одобрил федеральный закон № 580-ФЗ, который регулирует деятельность такси по всей стране. С марта 2026 года допускать к работе в такси агрегаторы будут лишь автомобили, которые набрали 3,2 тысячи баллов по шкале «отечественности». Закон вызвал большое возмущение таксистов и их клиентов, поскольку обяжет покупать новые авто — а те, в свою очередь, непременно подорожают.

Портал Autonews высчитал, что под новые требования подходят следующие авто:

  • Lada Granta,
  • Lada Aura,
  • Lada Vesta,
  • Haval Jolion,
  • Haval F7 / F7x,
  • Kaiyi E5,
  • BAIC U5 Plus.

Если сказать просто, то нужному количеству баллов локализации соответствуют в основном лишь машины «АвтоВАЗа» и некоторых китайских брендов, которые развернули полноценную сборку внутри РФ.

«Мы опасаемся, что, если не будет государственной поддержки, закон приведет не к обновлению автопарка, а наоборот, к его устареванию. Это отразится на всех — и на пассажирах, и на водителях — и на качестве перевозок», — председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. 

Причины таких опасений просты: таксист, который приобретет новое авто в кредит на несколько (или даже десяток) лет, не сможет сделать это снова спустя короткое время, и скорее всего будет ездить на купленной машине как можно дольше. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+4808
Carter_Mayers
Ясно, комфорт и комфорт + теперь убиты окончательно. Ни один из этих тазиков не подходит ни под что иное, кроме как эконом. Идиоты затягивают гайки, нанося вред бизнесу и людям. Типичные чинуши, другого от вредителей этих и ждать не стоит. Без такси можно обойтись как и без каршеринга, есть много знакомых и приятелей, которые не сядут за руль китайского г в принципе и правильно. Надо дать понять этим депутатишкам, что они просто тупицы и проще многим и не таксовать и не пользоваться вообще ничем иным, кроме личного транспорта и общественного. Посмотрим, как Яндекс, всякие Ситимобил и почие, взвоют когда останутся без водителей и потребителей услуг.
Сегодня в 15:12
#
Вася Вотафаков
+6259
Вася Вотафаков Carter_Mayers
Все это ясно и понятно. Но депутанам по барабану на эти проблемы. Страдают то простые водители. Которые по итогу лишатся работы. Хотя по мне так скорее всего закон будет касаться авто которые будут вновь регистрироваться в такси. И не затронет существующий парк авто.
2 часа назад в 16:40
#
tellurian
+2405
tellurian
Думаю сейчас многие таксисты и парки, кто сможет будут брать новые или б/у машины, которые подходят под новые правила, чтобы подольше ездить на хороших машинах. Они поднимут класс обслуживания там, где возможно.
2 часа назад в 15:52
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Aspard
+666
Aspard
Простите конечно, а в роли бизнеса что будет выступать? Аурус?
2 часа назад в 15:53
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