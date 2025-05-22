Таксистам назвали 7 автомобилей, на которых теперь можно работать. Остальным дорога закрыта

Фото: UnsplashНапомним, что Совет Федерации одобрил федеральный закон № 580-ФЗ, который регулирует деятельность такси по всей стране. С марта 2026 года допускать к работе в такси агрегаторы будут лишь автомобили, которые набрали 3,2 тысячи баллов по шкале «отечественности». Закон вызвал большое возмущение таксистов и их клиентов, поскольку обяжет покупать новые авто — а те, в свою очередь, непременно подорожают.
В сети вычислили семь моделей автомобилей, которые теоретически проходят по новым законодательным требованиям для работы в такси. Подробности собрали в Autonews и «Коммерсанте».
В сети вычислили семь моделей автомобилей, которые теоретически проходят по новым законодательным требованиям для работы в такси. Подробности собрали в Autonews и «Коммерсанте».
Портал Autonews высчитал, что под новые требования подходят следующие авто:
- Lada Granta,
- Lada Aura,
- Lada Vesta,
- Haval Jolion,
- Haval F7 / F7x,
- Kaiyi E5,
- BAIC U5 Plus.
Если сказать просто, то нужному количеству баллов локализации соответствуют в основном лишь машины «АвтоВАЗа» и некоторых китайских брендов, которые развернули полноценную сборку внутри РФ.
«Мы опасаемся, что, если не будет государственной поддержки, закон приведет не к обновлению автопарка, а наоборот, к его устареванию. Это отразится на всех — и на пассажирах, и на водителях — и на качестве перевозок», — председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Причины таких опасений просты: таксист, который приобретет новое авто в кредит на несколько (или даже десяток) лет, не сможет сделать это снова спустя короткое время, и скорее всего будет ездить на купленной машине как можно дольше.