Таксистам назвали 7 автомобилей, на которых теперь можно работать. Остальным дорога закрыта

В сети вычислили семь моделей автомобилей, которые теоретически проходят по новым законодательным требованиям для работы в такси. Подробности собрали в Autonews и «Коммерсанте».

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