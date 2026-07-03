Автономности iPhone 18 Pro Max позавидуют многие флагманы. Apple идёт на рекорд
В сети появилась информация о емкости аккумулятора iPhone 18 Pro Max. По данным портала Macworld, который редко ошибается в инсайдах, прирост номинальной емкости будет довольно солидным, а вкупе с новым чипом смартфон установит очередной рекорд автономности.
Согласно утечке, версия iPhone 18 Pro Max с eSIM получит батарею на 5425 мАч, а модификация с физической SIM-картой — 5235 мАч. Для сравнения, у iPhone 17 Pro Max эти показатели составляют 5088 и 4823 мАч соответственно. Если информация окажется достоверной, это станет самым заметным приростом емкости аккумулятора за последние годы.
Дополнительное время автономной работы обеспечит не только увеличенная батарея, но и новый 2-нм чип A20 Pro и более энергоэффективная система iOS 27. Напомним, что на днях у индийского партнера Apple Tata Electronics произошла масштабная утечка информации, поэтому вероятность подлинности этих цифр довольно высокая.
Теперь осталось дождаться начала сентября, чтобы узнать, насколько дольше прошлогодних моделей смогут работать новые.
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