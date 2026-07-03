Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Автономности iPhone 18 Pro Max позавидуют многие флагманы. Apple идёт на рекорд

Фархад


В сети появилась информация о емкости аккумулятора iPhone 18 Pro Max. По данным портала Macworld, который редко ошибается в инсайдах, прирост номинальной емкости будет довольно солидным, а вкупе с новым чипом смартфон установит очередной рекорд автономности.

Согласно утечке, версия iPhone 18 Pro Max с eSIM получит батарею на 5425 мАч, а модификация с физической SIM-картой — 5235 мАч. Для сравнения, у iPhone 17 Pro Max эти показатели составляют 5088 и 4823 мАч соответственно. Если информация окажется достоверной, это станет самым заметным приростом емкости аккумулятора за последние годы.

Дополнительное время автономной работы обеспечит не только увеличенная батарея, но и новый 2-нм чип A20 Pro и более энергоэффективная система iOS 27. Напомним, что на днях у индийского партнера Apple Tata Electronics произошла масштабная утечка информации, поэтому вероятность подлинности этих цифр довольно высокая.

Теперь осталось дождаться начала сентября, чтобы узнать, насколько дольше прошлогодних моделей смогут работать новые.
0
Источник:
Macworld
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
iOS 27 научилась распознавать мошенников до того, как вы переведете им деньги. Apple запускает новую систему защиты
Названы победители конкурса iPhone Photography Awards
В iOS 27 появилась удобная функция копирования, которую пользователи ждали годами

Рекомендации

Рекомендации

Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году
⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также