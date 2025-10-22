Автопродление водительских прав отменяется



Фото freepik



С 1 января 2026 года в России прекращается действие автоматического продления водительских удостоверений. Норма об автопродлении на три года распространялась только на права с истекающим сроком действия в период с 2022 по 2025 годы.

Если права истекают 31 декабря 2025 года, они автоматически продлеваются до 30 декабря 2028 года. Однако для документов, срок действия которых заканчивается с 1 января 2026 года, такая возможность уже не предусмотрена. Водителям необходимо самостоятельно отслеживать даты и своевременно заниматься заменой.Автоматическое продление на три года было введено в апреле 2022 года как временная мера поддержки. Премьер-министр Михаил Мишустин пояснял, что это решение должно было снизить административную нагрузку на бизнес и граждан в непростой период. Аналогичные продления осуществлялись также в 2024 и 2025 годах.Автопродление носило разовый характер и не требовало от водителей никаких действий — не нужно было менять права или получать новые документы. Однако эта мера не распространялась на случаи смены персональных данных, утери прав или медицинских противопоказаний к вождению.Россияне, уже воспользовавшиеся автоматическим продлением, должны самостоятельно контролировать срок действия своих прав. Нарушение этого требования может привести к управлению транспортным средством с просроченным удостоверением, что влечет административную ответственность.С 2026 года система возвращается к стандартному порядку замены водительских удостоверений по истечении их срока действия. Водителям необходимо заранее планировать визит в ГИБДД и проходить предусмотренные процедуры, включая медицинское освидетельствование при необходимости.