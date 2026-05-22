Автор сообщества ВКонтакте продала товаров на 13 млн рублей из шопсов: что еще мы узнали из рейтинга
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
ВКонтакте завершился пятый шопс-чарт — рейтинг авторов контента с товарами. В них сообщества и личные профили соревнуются в размере выручки с товаров. По предварительным результатам последнего чарта, выручка лидера таблицы составила 13 млн рублей из контента за месяц. Паблик посвящен моде и стилю, автор в основном рекламирует одежду и аксессуары.
В пятерке лидирующих сообществ также: сообщество про находки с маркетплейсов и лайфхаки для семьи и быта, блог стилиста, бьюти-блог, паблик с «мужским» DIY-контентом. Выручка каждого из этих участников составила от 5 до 13 млн за месяц.
В чарте также есть топ личных профилей, которые публиковали шопсы. На первом месте — аккаунт с 1,7 тыс подписчиков, там выходит контент про семью и хобби — вязание крючком. Автор в шопсах рекламирует не только аксессуары для вязания, но и обычные бытовые вещи вроде предметов для уборки, детских книг, продуктов питания. Согласно таблице, автор профиля смогла продать товаров на 2,5 млн рублей.
В топе профилей также аккаунты про находки для дома и гардероба, семейный быт, дачу и лайфстайл контент. По предварительным данным лидеры в разделах «Сообщество» и «Профили» претендуют на дополнительный приз в размере 150 000 рублей.
Принять участие в шопс-чарте может любой автор. Что для этого нужно:
• Авторизоваться как автор через VK AdBlogger;
• Выбрать товары для продвижения и опубликовать контент с ними (посты или клипы);
• Продать товаров на сумму более 10 тыс рублей.
Окончательные результаты подсчитают к 15 июня, а итоги объявят 22-го. Сейчас идет шестой этап (май-июнь).
