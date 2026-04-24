Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Авторы получили возможность зарабатывать через «VK Донат» в личных профилях «ВКонтакте»

Александр



Соцсеть «ВКонтакте» добавила в личные профили возможность подключить «VK Донат» и зарабатывать на эксклюзивном контенте. Ранее такая возможность была доступна только в сообществах.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Инструмент доступен всем профилям «ВКонтакте». Авторы могут устанавливать цели для сбора, получать разовые донаты под постами, а также настроить один или несколько уровней регулярной поддержки с разными преимуществами: от полезных материалов до бонусного контента. Эксклюзивные записи отображаются в общей ленте со специальной пометкой.

В дальнейшем возможности «VK Доната» в профилях будут расширяться и предлагать креаторам и их аудитории новые сценарии взаимодействия.

«Мы продолжаем расширять возможности личных страниц, чтобы каждый креатор мог найти удобный для себя формат работы. Благодаря VK Донату авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая ещё более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

В ближайшее время обновление постепенно появится у всех личных профилей.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также