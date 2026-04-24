Авторы получили возможность зарабатывать через «VK Донат» в личных профилях «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» добавила в личные профили возможность подключить «VK Донат» и зарабатывать на эксклюзивном контенте. Ранее такая возможность была доступна только в сообществах.

«Мы продолжаем расширять возможности личных страниц, чтобы каждый креатор мог найти удобный для себя формат работы. Благодаря VK Донату авторы смогут монетизировать свои знания, экспертность и творчество напрямую в профиле, выстраивая ещё более тесную связь с аудиторией. Мы видим личные профили как самодостаточную площадку для развития авторов и продолжим постепенно внедрять новые инструменты, которые помогут им расти», — отметила директор по продукту «Сообщества и опыт автора» «ВКонтакте» Вера Советкина.

Инструмент доступен всем профилям «ВКонтакте». Авторы могут устанавливать цели для сбора, получать разовые донаты под постами, а также настроить один или несколько уровней регулярной поддержки с разными преимуществами: от полезных материалов до бонусного контента. Эксклюзивные записи отображаются в общей ленте со специальной пометкой.В дальнейшем возможности «VK Доната» в профилях будут расширяться и предлагать креаторам и их аудитории новые сценарии взаимодействия.В ближайшее время обновление постепенно появится у всех личных профилей.