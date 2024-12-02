Авторы ВКонтакте получили доступ к подробной статистике в своих сообществах





Теперь контентмейкеры получили возможность просматривать в статистике новые параметры. Новый дизайн и функциональность помогают креаторам вести сообщества, развивать творчество, делиться постами и видеоконтентом более комплексно и эффективно. Теперь контентмейкеры получили возможность просматривать в статистике новые параметры. Новый дизайн и функциональность помогают креаторам вести сообщества, развивать творчество, делиться постами и видеоконтентом более комплексно и эффективно. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Наше стратегическое направление — поддержка авторов оригинального контента и создание для них набора инструментов, который бы покрывал любые их потребности на платформе. Мы инвестируем в эту задачу максимальное количество внимания и ресурсов, проводим комплексные исследования, собираем обратную связь. Новый раздел статистики сообществ — один из результатов такой работы, дальше мы будем дополнять его новыми возможностями», — подчеркнул директор по продуктам ВКонтакте Евгений Васильев.

Переосмысленный и расширенный раздел со статистикой предоставляет авторам подробные данные по всем типам контента: постам, видео, историям, клипам, товарам, эксклюзивным материалам для подписчиков VK Donut. Интерфейс позволяет быстро переключаться между категориями, сравнивать эффективность публикаций и медиаформатов. Новый раздел доступен в веб-версии, в будущем появится и в мобильных приложениях.Авторы видеоконтента могут отслеживать в новом разделе информацию по просмотрам, лайкам, комментариям, анализировать, какие видео получают наибольшее количество реакций и взаимодействий. Данные помогут глубже понимать интересы и запросы аудитории, выявлять тренды, корректировать контентную стратегию для ВКонтакте и VK Видео, оптимизировать продвижение.Ранее ВКонтакте анонсировала новую программу поддержки авторов оригинального контента. По результатам исследования, команда соцсети определила, что в условиях постоянно растущих объёмов информации аудитория отдаёт предпочтение уникальному и новому контенту, который вызывает эмоциональную связь с авторами. Оригинальные публикации получают на 30% больше лайков и на 91% больше комментариев, а конверсия в подписки на таких авторов на 40% выше.