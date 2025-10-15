Авторы «ВКонтакте» смогут попасть в шопс-чарт с призовым фондом 5 млн рублей

Платформа для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger запускает рейтинг создателей контента с товарами — шопс-чарт. Участники могут посоревноваться в умении создавать вовлекающие публикации «ВКонтакте», из которых пользователи переходят к покупке товара. Топ-500 авторов чарта получат денежные призы.
В чарте могут принять участие авторы, которые создают шопсы в формате постов и клипов с товарными карточками. Конкурс проходит в двух номинациях: «Продажи» и «Выручка». Чем больше автор продал товаров или чем больше сумма продаж, тем выше его позиция в чарте и больше денежный приз. Один автор может участвовать в обеих номинациях. Конкурс продлится с 15 октября по 15 ноября, итоги подведут в декабре.