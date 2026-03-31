Авторы «ВКонтакте» заработали 100 млн рублей на продажах через шопсы

Создатели контента в социальной сети «ВКонтакте» заработали 100 миллионов рублей за первые шесть месяцев работы реферальной программы, запущенной в октябре 2025 года. Первым партнёром программы стал маркетплейс Ozon. Авторы сообществ и личных профилей рекомендуют товары в постах и клипах, получая процент с каждой продажи по реферальной ссылке. Из общей суммы 90 миллионов рублей пришлось на авторов, которые публикуют шопсы еженедельно.

За полгода просмотры контента с товарами Ozon превысили 7 миллиардов, а конверсия из просмотра в заказ выросла в 5,7 раза. Самый популярный клип с товаром набрал 19,2 миллиона просмотров, а рекордная публикация привела к 4 100 заказам. Самыми популярными категориями товаров с наибольшим количеством заказов стали «Красота и здоровье», «Дом и дача», «Продукты питания», «Бытовая техника» и «Детские товары».Самый высокий доход от заказов получило сообщество на тему красоты и здоровья — 7,7 миллиона рублей. Общая сумма продаж товаров из шопсов этого автора составила 18,5 миллиона рублей. В топ самых дорогих проданных товаров из шопсов вошли игровой ноутбук, смартфон, телевизор, видеокарта и монитор.Директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев отметил, что цель реферальной программы — дать возможность каждому талантливому автору монетизировать свой авторитет и экспертизу. По его словам, размер дохода зависит от самого креатора: чем ценнее его рекомендации для аудитории, тем выше продажи. Текущие результаты, по его мнению, показывают, что самые активные авторы способны привлекать внимание к товарам и стимулировать продажи на миллионы рублей. В планах социальной сети — расширять возможности партнёрства авторов и предпринимателей, увеличивая их доходы.