Авторы «ВКонтакте» заработали 1,4 млрд рублей с помощью VK AdBlogger с начала года

За первое полугодие 2026 года авторы «ВКонтакте» заработали на нативной рекламе с помощью платформы VK AdBlogger 1,4 млрд рублей, что превысило их доход за весь 2025 год. Рост обеспечен увеличением инвестиций рекламодателей на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также двукратным ростом числа авторов на платформе. Максимальный месячный заработок одного автора через контентные интеграции достиг 1,55 млн рублей, а средний месячный доход от заказов вырос на 22%. Наиболее динамичный рост показали интеграции в «VK Клипах» — количество размещений увеличилось в 11 раз.На платформе VK AdBlogger авторам доступны два формата монетизации: нативные интеграции для брендов и продвижение товаров через шопсы. В формате шопсов авторы делятся личными рекомендациями и получают процент с каждой продажи товара по реферальной ссылке. Максимальный доход одного автора от одного шопса составил 2,4 млн рублей. По словам руководителя группы монетарной мотивации авторов Елизаветы Песковой, интерес брендов к сотрудничеству с авторами продолжает расти, поскольку нативные рекомендации повышают доверие и вовлечённость аудитории.VK AdBlogger — это платформа для взаимодействия авторов и бизнеса, где рекламодатели подбирают авторов, изучают статистику сообществ и размещают рекламу, а авторы назначают цены и получают заявки. Шопсы — формат публикаций с карточками или ссылками на покупку товаров, позволяющий пользователям совершать покупки внутри соцсети, авторам — монетизировать рекомендации, а бизнесу — стимулировать продажи через контент и блогерские интеграции. Все процессы, включая документооборот, маркировку и оплату рекламы, автоматизированы.