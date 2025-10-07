Автосалоны в РФ массово отменяют скидки и промоакции. Машины начали дорожать

Фото: UnsplashСогласно источнику, в сентябре (по сравнению с августом) россияне более активно покупали новые машины, поскольку боятся грядущего большого подорожания в связи с новым расчетом утильсбора. Мы уже разъясняли, что изменение коснется не всех авто, но по косвенным причинам цены могут подняться даже на дешевые и маломощные машины.
Несмотря на активные продажи автомобилей в сентябре, российские дилеры начали отказываться от скидок и понижающих акций на фоне информации о повышении утильсбора. Об этом пишут «Китайские автомобили».
При этом многие автосалоны приняли решение отменить скидки, из-за чего цены поднялись как на чисто китайские модели, так и на локализованные под российскими шильдиками. К примеру, внедорожник BAIC BJ60 и кроссовер Changan CS55 Plus подорожали на 200 тысяч рублей, минивэн BAW MPV — на 100 тысяч, на столько же увеличился прайс седана Changan Eado Plus. Модель Changan CS75 Plus подорожала на 300 тысяч. Все версии Omoda C5 стали дороже на 100 тысяч.
Вместе с тем некоторые модели вовсе пропали из прайс-листов. К примеру, Chery убрала свои подключаемые гибриды Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid, бренд Aito перестал продавать кроссоверы M5 и M7, а Exeed убрал версию RX Platinum.
Впрочем, отдельные машины всё же сохранили цены (например, Belgee) и даже чуть подешевели (как Geely Emgrand и Tank 300).