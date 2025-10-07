Автосалоны в РФ массово отменяют скидки и промоакции. Машины начали дорожать

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Несмотря на активные продажи автомобилей в сентябре, российские дилеры начали отказываться от скидок и понижающих акций на фоне информации о повышении утильсбора. Об этом пишут «Китайские автомобили».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в сентябре (по сравнению с августом) россияне более активно покупали новые машины, поскольку боятся грядущего большого подорожания в связи с новым расчетом утильсбора. Мы уже разъясняли, что изменение коснется не всех авто, но по косвенным причинам цены могут подняться даже на дешевые и маломощные машины.

При этом многие автосалоны приняли решение отменить скидки, из-за чего цены поднялись как на чисто китайские модели, так и на локализованные под российскими шильдиками. К примеру, внедорожник BAIC BJ60 и кроссовер Changan CS55 Plus подорожали на 200 тысяч рублей, минивэн BAW MPV — на 100 тысяч, на столько же увеличился прайс седана Changan Eado Plus. Модель Changan CS75 Plus подорожала на 300 тысяч. Все версии Omoda C5 стали дороже на 100 тысяч.

Вместе с тем некоторые модели вовсе пропали из прайс-листов. К примеру, Chery убрала свои подключаемые гибриды Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid и Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid, бренд Aito перестал продавать кроссоверы M5 и M7, а Exeed убрал версию RX Platinum.

Впрочем, отдельные машины всё же сохранили цены (например, Belgee) и даже чуть подешевели (как Geely Emgrand и Tank 300). 

-3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Китайские автомобили
Cсылки по теме:
Электрокар Xiaomi уехал от своего владельца без его разрешения (видео)
«АвтоВАЗ» раскрыл, что произойдет с ценами на автомобили Lada в ближайшее время
В России стартует производство китайских автомобилей

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi начала обновлять 28 смартфонов на HyperOS 2.2, вот полный список
Telegram не работает в России
От интернета отключили еще один регион России
Что такое LDAC и почему вам стоит искать его упоминание на упаковке наушников

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2654
tellurian
Видно статистику от автостат не смотрят. Падение в сентябре более 20%.
2 часа назад в 15:23
#
Вася Вотафаков
+6393
Вася Вотафаков
Зачем они вообще теперь нужны по такому ценнику
58 минут назад
#