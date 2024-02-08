Автосервисы раскрыли обратную сторону покупки китайской машины. Недостаток существенный

Олег

BYD

Фото: Unsplash

Владельцам китайских автомобилей приходится очень долго ждать запчастей. Об этом пишут «Известия».

Согласно источнику, чаще всего клиенты автосервисов очень долго ожидают доставки КПП, элементов кузова, в том числе задних крыльев, а также частей салона. Пока дефицит затрагивает бренды, которые пришли в Россию относительно недавно — Changan, Li, Zeekr, FAW, BYD, так как логистика у них очень сильно хромает.

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Например, москвичка Анна купила Changan UNI-М в июле 2023-го за 2,7 млн рублей, а уже в сентябре попала в ДТП — задний бампер под замену. Девушка делится, что не может дождаться ремонта уже пять месяцев, так как запчастей просто нет в наличии: помимо самого бампера нужен усилитель заднего крыла и другие сопутствующие детали. Официальное представительство автобренда ничем ей не помогло, а лишь переадресовало в стиле «где покупали — туда и идите».

Многие автосервисы по стране признают дефицит запчастей для авто китайских брендов. Нередко ожидание может затянуться до трех месяцев, особенно есть клиенту нужна запчасть, которую дорого отправлять самолетом — наземная логистика из Китая еще не налажена.

Эксперты, опрошенные «Известиями», говорят: чем новее для российского рынка модель авто, тем сложнее и дольше искать для нее запчасть. Меньше всего проблем возникает у владельцев Chery, Geely и Haval, которые зашли в РФ гораздо раньше. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

kardigan
+3490
kardigan
Новый бампер:скоро на Али!
2 часа назад в 12:20
#
+56
просто дед
Карго ей в помощь
час назад в 12:38
#
palich
+64
palich
Нет такой машины UNI-M.
час назад в 12:42
#