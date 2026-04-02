«АвтоВАЗ» готовит к релизу мощный подключаемый гибрид — он появится в 2026

Олег

Фото: АвтоВАЗ

Российский автобренд разрабатывает гибридный кроссовер и собирается скоро его представить. Об этом пишут «РИА Новости» 

Согласно источнику, гибрид будет основан на свежей модели Lada Azimut, а первая полностью готовая машина появится в третьем квартале текущего года. 

«Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut... Такой пилотный образец гибридного "Азимута" будет готов в этом году, уже в третьем квартале», — президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов. 

Также он сообщил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность моторов составит около 390 л.с. Модель обеспечит разгон за 5,7 секунд «до сотни» и порядка 1100 км запаса хода. Ценник пока не раскрывается. 
Источник:
РИА Новости
dimonker
Весь апрель никому не верь…
2 апреля 2026 в 14:36
