«АвтоВАЗ» готовит к релизу мощный подключаемый гибрид — он появится в 2026

Российский автобренд разрабатывает гибридный кроссовер и собирается скоро его представить. Об этом пишут «РИА Новости»

«Наши инженеры разрабатывают подключаемый гибрид на базе нового кроссовера Lada Azimut... Такой пилотный образец гибридного "Азимута" будет готов в этом году, уже в третьем квартале», — президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Согласно источнику, гибрид будет основан на свежей модели Lada Azimut, а первая полностью готовая машина появится в третьем квартале текущего года.Также он сообщил, что машина будет полноприводной, а суммарная мощность моторов составит около 390 л.с. Модель обеспечит разгон за 5,7 секунд «до сотни» и порядка 1100 км запаса хода. Ценник пока не раскрывается.