Россия АвтоВАЗ Renault

«АвтоВАЗ» и Renault проданы. Теперь на них возродят культовый автобренд

Олег

РЕно


Российский «АвтоВАЗ» и французский Renault определились с планами на будущее — они проданы государству с целью «возрождения». Об этом пишут несколько российских СМИ. 

Согласно источникам, российские активы автобренда Renault окончательно уходят из-под контроля французов. Подписанные соглашения предусматривают передачу 100% акций ЗАО «Рено Россия» городу Москве. Правительство Москвы будет владеть и управлять этими активами и всеми правами, которые за ними зарегистрированы. 

Поскольку у Renault в собственности была значительная — 67,61% — часть акций «АвтоВАЗа», то она тоже продана. Теперь эту долю получает Российская Федерация, а именно госкорпорация ФГУП «НАМИ». Оставшаяся часть сохранится за «ГК «Ростех». Кроме того, теперь «АвтоВАЗ» принимает на себя обязательство обслуживать автомобили Renault на территории РФ. 

Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, на российском заводе Renault теперь возродят производство автомобилей марки «Москвич». Пока неизвестно, планируется ли разработать новые модели «Москвича», но Собянин упомянул, что в перспективе они станут электромобилями. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+73
dimz80d
Дичь какая-то…а давайте и ЗиЛ возродим!!!Знаем,проходили…
16 мая 2022 в 08:58
#
+4295
Carter_Mayers dimz80d
Сейчас не выйдет такого, не получится создать Чайку, Победу или ЗИЛ. Время не то и мотивации нет, в СССР могли, в современной России не смогут. А на счёт ЗИЛ, пусть он и неказист, но зато в отличии от КАМАЗ’ов до сих пор хорошо ездит и починить в случае чего можно легко. Советский автопром, равно как и мировой автопром 50-60-70х то на что стоит ровняться, но повторить такое не смогут сейчас. Пусть даже и советские гражданские авто, были и копиями американцев, зато было реальное качество, которое сейчас стоит кстати хороших денег, это не Ладу купить или какой-нибудь Рено)
Вчера в 12:11
#
Александр Пешкичев
+16
Александр Пешкичев
Российский москвич, на дровах и педалях от велосипеда, будет называться МоZквич neo)
16 мая 2022 в 09:15
#
+2
regioner
Да да! И москвич и ЗИЛ на бензиновом бензожоре с ценником на бенз , будет очень интересно и актуально)))
16 мая 2022 в 09:21
#
tellurian
+3680
tellurian
Вопрос с запчастями осталось решить.
Это вторая важная задача. Первую с собственниками решили.
Вчера в 10:28
#
s_medik
+2788
s_medik
С таким негативным настроем у масс, мы точно никогда ничего не построим.
Давайте верить в лучшее, все же времена сейчас другие и поддержка людей не помешает.
Вчера в 10:33
#
Руслан
+61
Руслан
Если выкупили Рено и все их разработки и т.д., то какого хрена нужно выпускать это никому не нужное г***о под названием москвич, а не продолжать делать модели от рено?
Вчера в 10:57
#
Вася Вотафаков
+4879
Вася Вотафаков Руслан
Мне кажется что будет просто ребрендинг. Уберут шильдик Рено. Допилят слегка и назовут москвич.
Вчера в 11:07
#
Вася Вотафаков
+4879
Вася Вотафаков
Если полный цикл производства будет в России (те все комплектующие made in Russia) то нас ждёт успех и недорогие авто для внутреннего рынка 👍
Вчера в 11:06
#
Alll
+3609
Alll Вася Вотафаков
Я как бы ЗА возрождение автопрома (да и не только) нашего российского. Но есть но. Я бы передал доли все таки в частные руки. Ибо жизненный опыт показывает неэффективность госпредприятий. Это как правило разворовывание бюджета, низкая заинтересованность в развитии бизнеса и тд и тп. У нас есть частники с высокими деловыми показателями и эффективным бизнесом. Думаю они справились бы лучше.
Вчера в 11:39
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+154
Zouk
Выпуск моделей рено продолжится, правда на линиях автоваз и да шильдик будет другой
Вчера в 11:41
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