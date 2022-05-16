«АвтоВАЗ» и Renault проданы. Теперь на них возродят культовый автобренд



Российский «АвтоВАЗ» и французский Renault определились с планами на будущее — они проданы государству с целью «возрождения». Об этом пишут несколько российских СМИ.



Согласно источникам, российские активы автобренда Renault окончательно уходят из-под контроля французов. Подписанные соглашения предусматривают передачу 100% акций ЗАО «Рено Россия» городу Москве. Правительство Москвы будет владеть и управлять этими активами и всеми правами, которые за ними зарегистрированы.



Поскольку у Renault в собственности была значительная — 67,61% — часть акций «АвтоВАЗа», то она тоже продана. Теперь эту долю получает Российская Федерация, а именно госкорпорация ФГУП «НАМИ». Оставшаяся часть сохранится за «ГК «Ростех». Кроме того, теперь «АвтоВАЗ» принимает на себя обязательство обслуживать автомобили Renault на территории РФ.



Как сообщает мэр Москвы Сергей Собянин, на российском заводе Renault теперь возродят производство автомобилей марки «Москвич». Пока неизвестно, планируется ли разработать новые модели «Москвича», но Собянин упомянул, что в перспективе они станут электромобилями.