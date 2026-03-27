Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«АвтоВАЗ» начнет раздавать Lada Granta и Vesta по подписке

Олег

Фото: Lada

Российский автоконцерн решил запустить подписку на две свои самые популярные машины. Об этом пишет «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, весной 2026 года автомобили. Lada Granta и Lada Vesta станут доступны по ежемесячной подписке стоимостью около 40 тысяч рублей. Это официальная информация от главы компании Максима Соколова. Он сказал: 

«Последовательно распространим ее (программу подписки на автомобили) и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, — она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта». 

Впервые о планах запустить подписку стало известно неделю назад — на дилерской конференции «АвтоВАЗа» от инсайдера прозвучала сумма 43900 рублей в месяц. 
0
Источник:
Коммерсантъ
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–6
Alex_Kop
Вчера только видел видос где глава АвтоВАЗа дает короткое интервью какому-то журналисту затем садится и уезжает в минивэне Мерседес. А народцу глубинному вазики ))
Сегодня в 11:24
#
+62
nomer010 Alex_Kop
Это был конечно его жесткий фейл. Люмпенам трудно объяснить, что у каждой марки авто свой класс и свое предназначение.
час назад в 16:56
#

