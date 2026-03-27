«АвтоВАЗ» начнет раздавать Lada Granta и Vesta по подписке

Российский автоконцерн решил запустить подписку на две свои самые популярные машины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Последовательно распространим ее (программу подписки на автомобили) и на Largus, и на Granta. И, что может быть особенно удобно для сегмента такси, — она будет распространяться в том числе на водителей этого вида транспорта».

Согласно источнику, весной 2026 года автомобили. Lada Granta и Lada Vesta станут доступны по ежемесячной подписке стоимостью около 40 тысяч рублей. Это официальная информация от главы компании Максима Соколова. Он сказал:Впервые о планах запустить подписку стало известно неделю назад — на дилерской конференции «АвтоВАЗа» от инсайдера прозвучала сумма 43900 рублей в месяц.