«АвтоВАЗ» объявил о сильном подорожании автомобилей Lada

Глава российского автопроизводителя анонсировал серьезную корректировку цен на машины. Об этом пишут «Автоновости дня».

«Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — Максим Соколов на форуме «Транспорт России».



К сожалению, конкретных цифр «АвтоВАЗ» не обозначил. Косвенно можно предположить, что удорожание составит существенно больше, чем прошлые 1,8 процента.

Согласно источнику, предыдущая индексация цен на Lada случилась в январе 2025 года и составила 1,8% — глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов признался, что это подорожание было в несколько раз ниже, чем требовала реальная инфляция. Теперь же корпорации придется нагнать упущенное.