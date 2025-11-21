Top.Mail.Ru

«АвтоВАЗ» объявил о сильном подорожании автомобилей Lada

Фото: Lada
Глава российского автопроизводителя анонсировал серьезную корректировку цен на машины. Об этом пишут «Автоновости дня».

Согласно источнику, предыдущая индексация цен на Lada случилась в январе 2025 года и составила 1,8% — глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов признался, что это подорожание было в несколько раз ниже, чем требовала реальная инфляция. Теперь же корпорации придется нагнать упущенное.

«Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — Максим Соколов на форуме «Транспорт России». 

К сожалению, конкретных цифр «АвтоВАЗ» не обозначил. Косвенно можно предположить, что удорожание составит существенно больше, чем прошлые 1,8 процента. 

Источник:
Автоновости дня
Комментарии

EDD
+617
EDD
Итак не покупают этот кал, так эффективной манагер соколов решил вообще последний гвоздь в крышку гроба этого поделия забить?
час назад в 13:36
#
YABLOKOFON
+358
YABLOKOFON
А если не будут брать отключим газ (повысим утильсбор еще сильнее)
час назад в 13:36
#
tellurian
+2725
tellurian YABLOKOFON
Так и будет. К сожалению 🤦‍♂️😨
час назад в 13:53
#
Volnorez Uraganov
+121
Volnorez Uraganov
вот это правильно, надо миллионов 12 — 15 сделать цену , это ж лада , это ж нива, и еще чего то там,
34 минуты назад
#