АвтоВАЗ может переименовать все автомобили LADA

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Компания «АвтоВАЗ» рассмотрит перевод всех наименований автомобилей на кириллицу. Об этом пишут «Автоновости дня».



Согласно источнику, изменение в названиях российских автомобилей анонсировал Денис Мантуров. Он сказал:



«Вы знаете, я коллегам передам ваш посыл. Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и, думаю, „АвтоВАЗу“ нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, что дадут обратную связь и свои предложения».



Пока неизвестно, будет ли это включать в себя лишь транслит имеющихся брендов или полную смену наименований. Мантуров уточнил, что для экспортных автомобилей могут сохранить написание на латинице.