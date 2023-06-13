АвтоВАЗ может переименовать все автомобили LADA

Олег

Веста

Фото: Unsplash

Компания «АвтоВАЗ» рассмотрит перевод всех наименований автомобилей на кириллицу. Об этом пишут «Автоновости дня».

Согласно источнику, изменение в названиях российских автомобилей анонсировал Денис Мантуров. Он сказал:
«Вы знаете, я коллегам передам ваш посыл. Это абсолютно справедливо с точки зрения восприятия, и, думаю, „АвтоВАЗу“ нужно эту идею отработать. Как минимум в части замены иностранных слов в названиях моделей. Собственно, на очередном совете директоров, надеюсь, что дадут обратную связь и свои предложения». 

Пока неизвестно, будет ли это включать в себя лишь транслит имеющихся брендов или полную смену наименований. Мантуров уточнил, что для экспортных автомобилей могут сохранить написание на латинице. 

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Источник:
Автоновости дня
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Комментарии

+655
Paspartu
LADNO
2 часа назад в 11:22
#
Dmitriy
+548
Dmitriy
Будут снова Жигулями.
2 часа назад в 11:30
#
+12
AID_000062.bb116ef3550840b19f094ea38301b35f.1255
Ну да на ребрендинг еще денежек попилят , только вот как г не назови , конфетой не станет .
час назад в 12:45
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