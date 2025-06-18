АвтоВАЗ представил Lada Azimut: совершенно новый кроссовер со свежим дизайном

Олег

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ анонсировал новый автомобиль на питерском форуме. Уже известны его точные габариты и раскрыт внешний вид, а вот ценник пока держится в секрете.

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В ходе ПМЭФ авто был представлен, но его серийное производство планируется не раньше 2026 года. Lada Azimut — это кроссовер под кодовым названием B+ Cross, который позиционируется как «первый в истории компании паркетник собственной разработки»; первый прототип его был показан президенту Путину в январе 2025.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ
Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Изначально в качестве базы планировалось взять Duster. Но после ухода французского бренда из РФ за основу взяли Vesta, после чего создали около тысячи уникальных узлов и деталей для новинки, в том числе кузовные панели, световые приборы и элементы интерьера. Задняя подвеска тоже уникальна и собрана специально для «Азимута».

Портал Autonews также добыл точные габариты авто: 

  • Длина — 4416 мм
  • Ширина — 1838 мм
  • Высота — 1607 мм
  • Колесная база — 2675 мм
  • Объем багажника — 508 л
  • Топливный бак — 55 л. 

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ
Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Стоит сразу отметить, что полноприводных версий ждать не стоит: сзади установлена обычная скручивающаяся балка, а база Vesta вовсе не предусматривает полный привод. На «Азимуте» будут доступны моторы 1,6 и 1,8 литра (на 120 и 132 «лошадей» соответственно) в паре с 5-6-ступными МКПП либо китайским вариатором. Также АвтоВАЗ не исключает покупку для новинки китайского турбомотора на 150 л.с.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗ
Фото: пресс-служба АвтоВАЗ

Стоимость не раскрывается даже примерно. Однако если проанализировать рынок, то Lada Azimut будет конкурировать с «Москвичом 3», Chery Tiggo 4 и Geely Coolray. Это значит, что «Азимут» должен получиться либо круче по опциям, либо дешевле их. Но на цену ниже 2 млн рублей расчитывать не стоит.

«Автомобиль будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей АвтоВАЗа, но все равно он далеко не оторвется, это будет в среднем дешевле, чем в целом по рынку, цена будет действительно доступной», — президент АвтоВАЗа Максим Соколов.  

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Источник:
Autonews
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Комментарии

tellurian
+2456
tellurian
С такими моторами и только моноприводом для чего он нужен?
Сегодня в 16:58
#
+32
sharpmaind tellurian
Исключительно для ПМЭФ походу. Представили, посмотрели, забыли😁
2 часа назад в 18:09
#
+280
просто дед
Ну «представил» это сильно сказано. Кто то фотки салона реального видел? Или только рисованные . Проще говоря тот же макет что показывали хозяину, только теперь с кузовом. Помню какой рисовали x ray, и че получилось в итоге просто жесть 😂
2 часа назад в 18:31
#
+750
jkttim просто дед
Есть в интернет реальные фото салона, выглядит интересно и свежо. Остальное покажет время, но стремнине создать своё, а не переклеивать шильдики всё же хорошо :)
час назад в 18:39
#
+280
просто дед jkttim
Создать да, когда будет итог посмотрим. Лучшем чем ограничивать конкуренцию лоббируя тупые сборы и толкая рынок в космос
44 минуты назад
#
+427
d’Autriche
Любители лады дизлайков понаставили)
2 часа назад в 18:38
#
Tigrolik
+798
Tigrolik
На цену ниже 2 ляма XD Веста давно уже перевалила за 2 ляма и уверенно подбирается к 3м. А это хорошо если в 4 ляма уложится в максимальной комплектации.
час назад в 19:16
#