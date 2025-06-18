АвтоВАЗ представил Lada Azimut: совершенно новый кроссовер со свежим дизайном

Фото: пресс-служба АвтоВАЗВ ходе ПМЭФ авто был представлен, но его серийное производство планируется не раньше 2026 года. Lada Azimut — это кроссовер под кодовым названием B+ Cross, который позиционируется как «первый в истории компании паркетник собственной разработки»; первый прототип его был показан президенту Путину в январе 2025.
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ анонсировал новый автомобиль на питерском форуме. Уже известны его точные габариты и раскрыт внешний вид, а вот ценник пока держится в секрете.
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ анонсировал новый автомобиль на питерском форуме. Уже известны его точные габариты и раскрыт внешний вид, а вот ценник пока держится в секрете.
Фото: пресс-служба АвтоВАЗ
Изначально в качестве базы планировалось взять Duster. Но после ухода французского бренда из РФ за основу взяли Vesta, после чего создали около тысячи уникальных узлов и деталей для новинки, в том числе кузовные панели, световые приборы и элементы интерьера. Задняя подвеска тоже уникальна и собрана специально для «Азимута».
Портал Autonews также добыл точные габариты авто:
- Длина — 4416 мм
- Ширина — 1838 мм
- Высота — 1607 мм
- Колесная база — 2675 мм
- Объем багажника — 508 л
- Топливный бак — 55 л.
Фото: пресс-служба АвтоВАЗ
Стоит сразу отметить, что полноприводных версий ждать не стоит: сзади установлена обычная скручивающаяся балка, а база Vesta вовсе не предусматривает полный привод. На «Азимуте» будут доступны моторы 1,6 и 1,8 литра (на 120 и 132 «лошадей» соответственно) в паре с 5-6-ступными МКПП либо китайским вариатором. Также АвтоВАЗ не исключает покупку для новинки китайского турбомотора на 150 л.с.
Фото: пресс-служба АвтоВАЗ
Стоимость не раскрывается даже примерно. Однако если проанализировать рынок, то Lada Azimut будет конкурировать с «Москвичом 3», Chery Tiggo 4 и Geely Coolray. Это значит, что «Азимут» должен получиться либо круче по опциям, либо дешевле их. Но на цену ниже 2 млн рублей расчитывать не стоит.
«Автомобиль будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей АвтоВАЗа, но все равно он далеко не оторвется, это будет в среднем дешевле, чем в целом по рынку, цена будет действительно доступной», — президент АвтоВАЗа Максим Соколов.