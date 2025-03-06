«АвтоВАЗ» представил свою замену Hyundai Starex и Mercedes Vito. Хотите посмотреть?

Олег

Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» объявил о запуске своего нового бренда для производства минивэнов и фургонов. По всей видимости, новинки должны будут заменить россиянам восьмиместные авто от европейских и южнокорейских вендоров в санкционные времена.

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Новые микроавтобусы будут выходить под брендом SKM и займут нишу между Lada Largus и более крупными коммерческими авто LCV. Точная дата старта производства пока не названа, но образцы уже показали в белом и синем цветах:

Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

Чуда не случилось: фактически это китайские минивэны SRM от компании Shineray Group. На фото мы видим SRM Jinhaishi M 2022, который на домашнем рынке имеет на борту 2-литровый мотор мощностью 149,5 л.с. (отличная доналоговая характеристика для России) и 200 Нм крутящего момента вкупе с 5-ступкой МКПП.

Инсайдеры сообщают, что автомобили будут собираться на мощностях бывшего «Опытно-промышленного производства» «АвтоВАЗа» в Тольятти — завод простаивал без дела почти десятилетие. Любопытно, что ранее он уже собирал похожие авто, среди них — довольно неказистая Lada «Надежда», которую прозвали в соцсетях «Безнадёгой» из-за её унылого внешнего вида. 

Lada Надежда

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