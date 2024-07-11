«АвтоВАЗ» проговорился о скором повышении цен на автомобили

Олег

Фото: Unsplash


Представитель концерна «АвтоВАЗ» упомянул о возможной индексации цен в ближайшие пару месяцев. Информацию опубликовал «ТАСС».

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Согласно источнику, официальный представитель «АвтоВАЗа», имя которого не называется, пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Среди прочего, он обмолвился и о ценах на авто:

«АвтоВАЗ внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции. … Мы не видим сильного влияния небольшой индексации цен, которую мы не исключаем сделать в августе или сентябре», — сказал он. 

Представитель добавил, что повышение цен, скорее всего, не затронет базовые и самые доступные версии и конфигурации машин Lada. С начала года ценники на весь модельный ряд уже выросли на 2,9%, но базовые Granta и Vesta не стали дороже. 

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

+4466
Gabriel
Демпинговать нужно чтобы не потерять окончательно своего покупателя, а они цены повышают.
Сегодня в 01:21
#
EDD
+389
EDD
А о повышении качества, за эти огромные деньги, что они просят за своё барахло, они не договорились?
Сегодня в 04:22
#
tellurian
+1529
tellurian
Ари этом повышают утиль и другие сборы ради АВТОВАЗа 🤦‍♂️
Автомобили всё больше становятся роскошью для многих. При том что общественный транспорт не справляется с таким потоком людей.
Сегодня в 06:04
#
+61
AID_000874.4d18094fe58242a5bb311a7725ff58d3.1649
Вчера посмотрел на известном ресурсе, в Китае на вторичке в отл состоянии этот ЖАК (москвич) 400 ₽ стоит, наши оголделые его за 2.5 🍋 берут 🤦🏻‍♂️, и ведь будут дальше брать…
час назад в 08:46
#