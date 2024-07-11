«АвтоВАЗ» проговорился о скором повышении цен на автомобили



Представитель концерна «АвтоВАЗ» упомянул о возможной индексации цен в ближайшие пару месяцев. Информацию опубликовал «ТАСС».







Согласно источнику, официальный представитель «АвтоВАЗа», имя которого не называется, пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Среди прочего, он обмолвился и о ценах на авто:





«АвтоВАЗ внимательно анализирует ситуацию с инфляцией, и, учитывая ее, мы не исключаем индексации цен в августе или сентябре текущего года на величину не выше инфляции. … Мы не видим сильного влияния небольшой индексации цен, которую мы не исключаем сделать в августе или сентябре», — сказал он.



Представитель добавил, что повышение цен, скорее всего, не затронет базовые и самые доступные версии и конфигурации машин Lada. С начала года ценники на весь модельный ряд уже выросли на 2,9%, но базовые Granta и Vesta не стали дороже.