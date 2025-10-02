«АвтоВАЗ» раскрыл, что произойдет с ценами на автомобили Lada в ближайшее время

Российский автоконцерн считает текущую ценовую политику справедливой и уместной, поэтому не собирается менять ее в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides