«АвтоВАЗ» раскрыл, что произойдет с ценами на автомобили Lada в ближайшее время

Олег

Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ

Российский автоконцерн считает текущую ценовую политику справедливой и уместной, поэтому не собирается менять ее в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно источнику, «АвтоВАЗ» ответил на вопросы журналистов о ценообразовании разных моделей Lada. Компания считает, что ценники и без того «демонстрируют тенденцию к снижению» по «независимым исследованиям», поэтому снижать их официально просто нет смысла.

А еще «АвтоВАЗ» заявил, что его автомобили имеют неспоримое преимущество перед другими брендами: стоимость владения новой Lada почти на 30% ниже в первые три года, чем у иномарок.

В 2025 году концерн планировал выпустить 500 тысяч машин, но летом его глава сообщил о падении российского авторынка и корректировке планов до 300 тысяч штук. Что касается 2026-го, то «АвтоВАЗ» выразил готовность нарастить производство с видом на новое законодательство о такси. 

Источник:
Коммерсантъ
EDD
+910
EDD
Я просто оставлю это здесь..
"Руль Lada Vesta заклинило на скорости, машина трижды перевернулась в кювете

24-летняя девушка за рулём с переломом позвоночника лежит в больнице, подушки не сработали, ЭРА-ГЛОНАСС тоже. Это первый официальный отказ руля после массового признания дефекта, юристы уже собирают иск к АвтоВАЗу."
41 минуту назад
#