«АвтоВАЗ» раскрыл, что произойдет с ценами на автомобили Lada в ближайшее время

Фото: АвтоВАЗСогласно источнику, «АвтоВАЗ» ответил на вопросы журналистов о ценообразовании разных моделей Lada. Компания считает, что ценники и без того «демонстрируют тенденцию к снижению» по «независимым исследованиям», поэтому снижать их официально просто нет смысла.
Российский автоконцерн считает текущую ценовую политику справедливой и уместной, поэтому не собирается менять ее в ближайшее время. Об этом пишет «Коммерсантъ».
А еще «АвтоВАЗ» заявил, что его автомобили имеют неспоримое преимущество перед другими брендами: стоимость владения новой Lada почти на 30% ниже в первые три года, чем у иномарок.
В 2025 году концерн планировал выпустить 500 тысяч машин, но летом его глава сообщил о падении российского авторынка и корректировке планов до 300 тысяч штук. Что касается 2026-го, то «АвтоВАЗ» выразил готовность нарастить производство с видом на новое законодательство о такси.