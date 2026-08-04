АвтоВАЗ раскрыл, сколько проедет новый Lada Azimut до капиталки — совсем не «миллионник»

Представитель АвтоВАЗа рассказал журналистам, на какой ресурс рассчитан новый мотор отечественной сборки. Об этом пишут «Автоновости дня».Согласно источнику, новые 90-сильные двигатели Lada рассчитаны минимум на 220 тысяч километров пробега при регулярном обслуживании. По словам главного конструктора силовых агрегатов АвтоВАЗа Григория Лычева, этот показатель одинаков для всей свежей линейки моторов, в том числе у Lada Azimut. При этом фактический ресурс зависит от условий поездок, привычек водителя, качества топлива и масла. На практике отдельные машины выдерживают свыше 400 тысяч километров.Высокую надежность обеспечивает селективная сборка: заводская автоматика подбирает детали друг к другу с точностью до микрона, снижая трение и зазоры.Бензиновые двигатели 1,6 и 1,8 литра получили десятки новых элементов — обновленные блок цилиндров, головку, впуск и поршневую группу, сохранив безопасную конструкцию без риска повреждения клапанов. Мотор на 120 л. с. получат машины Iskra, вариант на 135 л. с. — Vesta, а для внедорожников Niva сделали 90-сильный агрегат.