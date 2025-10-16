«АвтоВАЗ» вернул 2021 год покупателям Lada Vesta. Это просто праздник какой-то!

Фото: АвтоВАЗСогласно источнику, речь идет о ключ-карте от авто в виде пульта. Еще весной «АвтоВАЗ» выпустил тестовую партию из пяти штук Lada Vesta с бесключевым доступом и системой дистанционного автозапуска, а серийное производство должно было стартовать летом.
Российский концерн «АвтоВАЗ» вернул в комплектацию топового седана элемент, который присутствовал в ней до 2022 года. Об этом пишет «Лада Онлайн».
Фото: Autograd
Теперь же стало известно, что Vesta с полнофункциональной комплектацией (климат-контроль, бесключевой доступ и так далее) и пультом вместо ключа можно будет приобрести у дилера уже в декабре 2025. Так выглядит полный список опций, которые будут добавлены в новых авто:
- Автоматическая блокировка/разблокировка дверей салона, багажника, лючка бензобака без использования ПДУ благодаря системе «свободные руки».
- Автоматическая блокировка замков дверей и багажника при движении автомобиля.
- Бесключевой запуск двигателя от кнопки «Старт/Стоп» на панели приборов.
- Дистанционный запуск двигателя.
В числе приятных мелочей также ожидаются передние стеклоподъемники с авторежимом и защитой от защемления.