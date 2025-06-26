«АвтоВАЗ» выпустил новую Granta — жители регионов ее точно оценят, и стоит недорого

Олег

Фото: АвтоВАЗ

Фото: АвтоВАЗ

Российский автоконцерн объявил о старте продаж новой версии Lada Granta — лифтбэк Active Cross. Машина получила усиленный обвес кузова и повышенную проходимость на плохой дороге.

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Согласно пресс-релизу «АвтоВАЗа», новая «Гранта» базируется на версии Comfort и предлагает на выбор два мотора — стандартный «8-клоп» на 90 л.с. и «шеснарь» на 106 сил, оба в сочетании с МКПП. У машины увеличенный до 198 мм, почти внедорожный клиренс, что очень порадует жителей отдаленных регионов России, где преобладают плохие, ухабистые или проселочные дороги. Также в стоке машина поставляется с 15-дюймовыми колесами и шинами с профилем 195/55.

Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

Для большей сохранности кузова на Active Cross предусмотрен защитный обвес из черного некрашеного пластика, который не жалко поцарапать или повредить. Даже в самой доступной версии есть кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений и зеркал, а также аудиосистема — это за 1,185 млн рублей.

Фото: АвтоВАЗ
Фото: АвтоВАЗ

Более дорогой конфиг предложит дополнительно климат-контроль вместе с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, камерой заднего вида, парктроником, круиз-контролем с ограничителем скорости, противотуманными фарами, функцией задержки выключения света фар, центральным замком с дистанционным управлением и складным ключом, электростеклоподъемниками передних дверей с режимом «Авто» и обогревом ветрового стекла. Всё это стоит от 1,37 млн рублей. 

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Источник:
Lada
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Комментарии

Aspard
+686
Aspard
Не люблю наш автопром, но главное в этой новости, это отсутствие по заявленной стоимости авто на рынке, будет как всегда, 10 машин на всю страну по данной цене, все остальное с накруткой в 30 и более процентов. Это как и новости о том или ином железе с примерами цен в Китае, к нам оно доходит x1.5-2 по цене.
7 минут назад
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