«АвтоВАЗ» выпустил новую Granta — жители регионов ее точно оценят, и стоит недорого

Фото: АвтоВАЗСогласно пресс-релизу «АвтоВАЗа», новая «Гранта» базируется на версии Comfort и предлагает на выбор два мотора — стандартный «8-клоп» на 90 л.с. и «шеснарь» на 106 сил, оба в сочетании с МКПП. У машины увеличенный до 198 мм, почти внедорожный клиренс, что очень порадует жителей отдаленных регионов России, где преобладают плохие, ухабистые или проселочные дороги. Также в стоке машина поставляется с 15-дюймовыми колесами и шинами с профилем 195/55.
Российский автоконцерн объявил о старте продаж новой версии Lada Granta — лифтбэк Active Cross. Машина получила усиленный обвес кузова и повышенную проходимость на плохой дороге.
Российский автоконцерн объявил о старте продаж новой версии Lada Granta — лифтбэк Active Cross. Машина получила усиленный обвес кузова и повышенную проходимость на плохой дороге.
Фото: АвтоВАЗ
Для большей сохранности кузова на Active Cross предусмотрен защитный обвес из черного некрашеного пластика, который не жалко поцарапать или повредить. Даже в самой доступной версии есть кондиционер, две подушки безопасности, обогрев передних сидений и зеркал, а также аудиосистема — это за 1,185 млн рублей.
Фото: АвтоВАЗ
Более дорогой конфиг предложит дополнительно климат-контроль вместе с мультимедийной системой LADA EnjoY Pro, камерой заднего вида, парктроником, круиз-контролем с ограничителем скорости, противотуманными фарами, функцией задержки выключения света фар, центральным замком с дистанционным управлением и складным ключом, электростеклоподъемниками передних дверей с режимом «Авто» и обогревом ветрового стекла. Всё это стоит от 1,37 млн рублей.