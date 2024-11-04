«Айфон — чудовищная вещь для человечества»: глава «Первого канала» поставил Джобса в один ряд с Гитлером. Похоже, его жена так не считает

Софья Эрнст активно не стесняется снимать мужа на камеру iPhone.
Сравнение основателя Apple с диктатором нацистской Германии прозвучало в рамках симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия».
«Я считаю, что айфон — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей. Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. [...] Поэтому, в принципе, для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — заявил гендиректор «Первого канала».
Похоже, в попытках стигматизировать достижения Apple, Константин Львович запамятовал, как годом ранее на вручении наград в области искусства, его жена и актриса Софья Эрнст в слезах снимала церемонию на ту самую «чудовищную вещь», созданную Стивом Джобсом.
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По какой-то причине, Эрнст уделил внимание только негативной стороне сотовой связи — люди все меньше общаются с глазу на глаз, поскольку можно связаться на расстоянии. Однако именно эта технология позволяет родственникам и друзьям и объединиться, находясь в разных точках планеты, куда заехать на выходных просто так не выйдет, да и не у всех имеются средства на это.
А раз по мнению гендиректора «Первого канала» корень зла кроется именно в самой технологии дистанционной связи, а ни в коем случае не в характере людей, что не могут или не хотят найти время для общения с близкими, то предъявлять претензии было бы корректнее к Александру Беллу, что изобрел телефон еще в 1876 году, за долго до рождения Стива Джобса.