«Айфон — чудовищная вещь для человечества»: глава «Первого канала» поставил Джобса в один ряд с Гитлером. Похоже, его жена так не считает

Артем
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Софья Эрнст активно не стесняется снимать мужа на камеру iPhone.

Сравнение основателя Apple с диктатором нацистской Германии прозвучало в рамках симпозиума «Создавая будущее» в национальном центре «Россия». 

«Я считаю, что айфон — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Она разрушила мир человеческих связей. Теперь вы не заезжаете к своим родителям, а звоните. Иногда это позволяет вам не заезжать месяцами или даже годами. Общение со своими друзьями вы тоже низводите до звонков, а потом и смс, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно. [...] Поэтому, в принципе, для меня, например, лично Стивен Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер», — заявил гендиректор «Первого канала».

Похоже, в попытках стигматизировать достижения Apple, Константин Львович запамятовал, как годом ранее на вручении наград в области искусства, его жена и актриса Софья Эрнст в слезах снимала церемонию на ту самую «чудовищную вещь», созданную Стивом Джобсом.

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По какой-то причине, Эрнст уделил внимание только негативной стороне сотовой связи — люди все меньше общаются с глазу на глаз, поскольку можно связаться на расстоянии. Однако именно эта технология позволяет родственникам и друзьям и объединиться, находясь в разных точках планеты, куда заехать на выходных просто так не выйдет, да и не у всех имеются средства на это. 

А раз по мнению гендиректора «Первого канала» корень зла кроется именно в самой технологии дистанционной связи, а ни в коем случае не в характере людей, что не могут или не хотят найти время для общения с близкими, то предъявлять претензии было бы корректнее к Александру Беллу, что изобрел телефон еще в 1876 году, за долго до рождения Стива Джобса.
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Комментарии

Артём Какурин
+71
Артём Какурин
Да ему проспаться надо, умаялся…
Сегодня в 19:23
#
kardigan
+3766
kardigan
Пешком ходить тоже гораздо полезней для здоровья,вместо того, чтоб смотреть телевизор, лучше бы книжки читали-полезно для мозга.
Да, эти долбаные роботы пылесосы… электрочайники тоже пон апредумывали, вместо того, чтоб печь затопить, да всей семьёй за самовар сесть😀
Одним словом-идиот!
Сегодня в 19:30
#
tellurian
+2011
tellurian
Виноват не айфон/смартфон, а только сам человек. Отговорки в пользу бедного.
Сегодня в 19:48
#
Dmitriy
+1163
Dmitriy
Львович стареет, чо, в маразм впадает. Скоро начет всех делить на наркоманов и проституток...
Сегодня в 20:16
#
SithV
+1706
SithV
Хах, чувак работающей по методичке Гебельса, чет там скулит и навешивает ярлыки…))) П0д0нку бы присесть не несколько пожизненных, за «распятых мальчиков», «ядерный пепел», …и весь свой цирк уродцев.

И хотелось бы комментариев, чего тогда правительство разместило гос заказ на закупку айфонов в этом году на 7 лямов?
2 часа назад в 21:19
#
+1186
Grealex
Ок, но почему именно айфон? Тогда нужно было говорить вообще про смартфоны? Может он в Думу нацелился? Заказухой попахивает, хотя даже по заказу, здравомыслящий человек такого себе не позволит. Или под ним кресло закачалось и он пытается в нем усидеть в меру своих возможностей.
час назад в 22:13
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