Айфоны в России скоро подорожают. Поспешите с покупкой



В России предложили как можно скорее повысить импортные пошлины на зарубежную электронику. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, к правительству РФ обратились российские производители электроники — в частности, ГК «Аквариус» и Курский электроаппаратный завод (КЭАЗ). Они попросили Минцифры, Минпромторг и ФТС как можно скорее повысить таможенную пошлину на электронику, ввозимую из-за рубежа; а там, где пошлины сейчас нет, ввести её.



Требование касается «широкой номенклатуры электроники», включая смартфоны, ноутбуки, компьютеры, серверное оборудование, системы хранения данных и так далее. Для всех этих категорий отечественные производители предлагают ввести пошлину в размере 5%.





«Одно из совещаний по вопросу прошло в середине октября. Несколько крупных предприятий выступили не только за увеличение ввозных пошлин, но и за запрет параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России», — говорит топ-менеджер российского производителя электроники, с которым побеседовал «Коммерсантъ».



Сообщается, что Минцифры одобряет эту идею, а Минэкономики — нет. Один из региональных чиновников сказал, что повышение пошлин это «неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны».



Если предложение в итоге будет принято и реализовано, то произойдет неизбежный рост потребительской цены на зарубежную технику и электронику, в том числе продукцию Apple.