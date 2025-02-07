Исследование «Авито»: айтишники чаще других россиян выбирают активный зимний отдых и предпочитают горные лыжи сноуборду









Исследование выявило разницу в увлечении горнолыжным спортом между IT-специалистами и остальными россиянами. Среди всего населения эти показатели существенно ниже: горные лыжи выбирают 26%, а сноуборд — только 19%. При этом абсолютным лидером среди зимних видов спорта у IT-специалистов стало катание на коньках — им увлекаются примерно две трети (67%) опрошенных, а беговыми лыжами занимаются 55% респондентов. В «Авито» провели опрос, который показал, что работники IT-сферы чаще выбирают горные лыжи, чем сноуборд — этот вид активного отдыха предпочитают 39% опрошенных, тогда как на сноуборде катаются 34%. При этом в целом айтишники демонстрируют повышенный интерес к зимним видам спорта по сравнению с общероссийскими показателями. Исследование стало одной из активностей компании в рамках участия в зимнем фестивале РОЗАФЕСТ х СБП.Исследование выявило разницу в увлечении горнолыжным спортом между IT-специалистами и остальными россиянами. Среди всего населения эти показатели существенно ниже: горные лыжи выбирают 26%, а сноуборд — только 19%. При этом абсолютным лидером среди зимних видов спорта у IT-специалистов стало катание на коньках — им увлекаются примерно две трети (67%) опрошенных, а беговыми лыжами занимаются 55% респондентов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Представители IT-индустрии демонстрируют более активный подход к зимнему досугу: 37% предпочитают комбинировать активный и спокойный отдых, а 12% выбирают исключительно активный спорт, что превышает общероссийский показатель в 8%. Примечательно, что только 17% айтишников не любят зиму, тогда как среди всех россиян таких 22%.Главной мотивацией для занятий зимними видами спорта среди IT-специалистов является желание поддерживать физическую форму — об этом заявили 54% опрошенных, что заметно выше общероссийского показателя в 42%. Кроме того, айтишники чаще других россиян занимаются спортом для релаксации и снятия стресса (46% против 37%) и создания контента для социальных сетей (18% против 13%).Исследование также показало, что IT-специалисты чаще других россиян пробуют необычные зимние активности — такой опыт имеют 54% айтишников против 49% среди всего населения. Самыми популярными экстремальными занятиями среди работников IT-сферы стали зимняя рыбалка (24%), экстремальный спуск (13%) и восхождение в гору (12%). Среди россиян в целом более высокий процент любителей зимней рыбалки — 28%.70% IT-специалистов следят за профессиональными соревнованиями по зимними видам спорта, однако их предпочтения в просмотре отличаются от личных увлечений. Наибольшей популярностью пользуются хоккей (35%), биатлон (31%) и фигурное катание (30%). При этом айтишники чаще других россиян смотрят хоккей (35% против 30%) и реже — фигурное катание (30% против 37%).«Авито» впервые стал генеральным партнером зимнего фестиваля РОЗАФЕСТ х СБП. В рамках фестиваля команда «Авито» создала уникальный арт-объект, воссоздающий северное сияние в горах Роза Хутор, который стал символом технологических возможностей компании. Компания организовала для гостей насыщенную программу с научно-популярными лекциями о космосе и мастер-классами по выбору горнолыжного снаряжения, зоны для нетворкинга и развлекательную программу с живой музыкой и стендап-выступлениями. Особым событием стал утренний скоростной заезд Downhill, в котором приняли участие профессиональные райдеры из числа сотрудников компании.