Самой ожидаемой функцией свежей iOS 14.5 стала возможность запретить приложениям отслеживать действия пользователя в сети. Однако пока что эта возможность работает немного странно.
По задумке Apple, каждое стороннее приложение при первом запуске должно запрашивать у пользователя разрешение на отслеживание его поведения в интернете. Кроме того, в iOS 14 предусмотрен отдельный раздел в «Настройках», в котором этой функцией можно управлять. Однако некоторые пользователи сообщают, что переключатель «Запретить отслеживание» у них недоступен вовсе — он подсвечен серым цветом и не реагирует на нажатия. На сайте Apple уже собралась группа людей с такой проблемой. Однако оказалось, что это нормальное поведение системы. Более того, Apple разместила целую статью об этом «феномене» в разделе поддержки.
Согласно пояснениям компании, тумблер «Запретить отслеживание» может быть недоступен в следующих случаях:
- Аккаунт Apple ID создан менее трех суток назад;
- Аккаунт Apple ID создан для несовершеннолетнего пользователя;
- Аккаунт Apple ID удаленно управляется образовательным учреждением.
Apple уточняет, что для тех пользователей, кому недоступно изменение параметров отслеживания, оно по умолчанию выключено — это значит, что приложения получают отказ автоматически. Когда параметры аккаунта изменятся — настройка может стать доступной для изменения.
Ранее мы пытались разобраться, почему приложения так и не начали спрашивать у пользователя разрешения на отслеживания даже после обновления до iOS 14.5.
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