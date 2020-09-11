Balenciaga

В Apple Music появился новый куратор — компания Balenciaga. Арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия выбрал влиятельных артистов для создания плейлистов, которые будут анонсироваться совместно с выпусками лимитированных коллекций модного дома. Исполнители, чьё творчество вдохновляет Демну на протяжении всей его жизни, были приглашены к участию в проекте, чтобы поделиться своими личными музыкальными предпочтениями.

Плейлисты Balenciaga будут доступны на кураторской странице в Apple Music.

Balenciaga
«Плейлисты Balenciaga x Apple Music будут представлять собой уникальный микс моих любимых музыкантов и исполнителей, каждого из которых я выбрал лично, — говорит Демна Гвасалия. — Эти плейлисты будут отражать в том числе их личный вкус и музыкальные предпочтения». 

«Для запуска проекта я решил выпустить собственный плейлист, в него вошли несколько любимых треков, которые я слушаю каждый день. Этот плейлист представляет собой некое музыкальное введение и отражение меня самого. Именно поэтому он называется „Здравствуйте, меня зовут Демна“».

Плейлист Демны включает в себя 13 часов его любимой музыки, в том числе треки артистов из России:

  • Земфира
  • «Агата Кристи»
  • Группа «Кино»
  • «Мумий Тролль»
  • Алла Пугачёва
Наряду с каждым плейлистом, лимитированные коллекции Balenciaga, вдохновленные этими избранными артистами, можно будет приобрести в некоторых магазинах и на сайте Balenciaga.com. Первая лимитированная коллекция будет иметь надпись «Hello, My Name is Demna».


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Apple отложила запуск защиты от слежки в iOS 14. Всё из-за Facebook Apple отложила запуск защиты от слежки в iOS 14. Всё из-за Facebook

Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook Cstore запустил trade-in на Apple Watch и MacBook

Apple может оставить нас без Apple Watch Series 6 в сентябре Apple может оставить нас без Apple Watch Series 6 в сентябре