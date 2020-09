«Плейлисты Balenciaga x Apple Music будут представлять собой уникальный микс моих любимых музыкантов и исполнителей, каждого из которых я выбрал лично, — говорит Демна Гвасалия. — Эти плейлисты будут отражать в том числе их личный вкус и музыкальные предпочтения».



Земфира

«Агата Кристи»

Группа «Кино»

«Мумий Тролль»

Алла Пугачёва







В Apple Music появился новый куратор — компания Balenciaga. Арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия выбрал влиятельных артистов для создания плейлистов, которые будут анонсироваться совместно с выпусками лимитированных коллекций модного дома. Исполнители, чьё творчество вдохновляет Демну на протяжении всей его жизни, были приглашены к участию в проекте, чтобы поделиться своими личными музыкальными предпочтениями.Плейлисты Balenciaga будут доступны на кураторской странице в Apple Music Плейлист Демны включает в себя 13 часов его любимой музыки, в том числе треки артистов из России:Наряду с каждым плейлистом, лимитированные коллекции Balenciaga, вдохновленные этими избранными артистами, можно будет приобрести в некоторых магазинах и на сайте Balenciaga.com. Первая лимитированная коллекция будет иметь надпись «Hello, My Name is Demna».