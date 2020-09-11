В Apple Music появился новый куратор — компания Balenciaga. Арт-директор Balenciaga Демна Гвасалия выбрал влиятельных артистов для создания плейлистов, которые будут анонсироваться совместно с выпусками лимитированных коллекций модного дома. Исполнители, чьё творчество вдохновляет Демну на протяжении всей его жизни, были приглашены к участию в проекте, чтобы поделиться своими личными музыкальными предпочтениями.
Плейлисты Balenciaga будут доступны на кураторской странице в Apple Music.
«Плейлисты Balenciaga x Apple Music будут представлять собой уникальный микс моих любимых музыкантов и исполнителей, каждого из которых я выбрал лично, — говорит Демна Гвасалия. — Эти плейлисты будут отражать в том числе их личный вкус и музыкальные предпочтения».
«Для запуска проекта я решил выпустить собственный плейлист, в него вошли несколько любимых треков, которые я слушаю каждый день. Этот плейлист представляет собой некое музыкальное введение и отражение меня самого. Именно поэтому он называется „Здравствуйте, меня зовут Демна“».
Плейлист Демны включает в себя 13 часов его любимой музыки, в том числе треки артистов из России:
- Земфира
- «Агата Кристи»
- Группа «Кино»
- «Мумий Тролль»
- Алла Пугачёва
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А че ж не «ПОСМОТРИТЕ НА МЕНЯ Я ГВАСАЛИЯ ДЕМНА АРТ ДИРЕКТОР ОООО БОЖЕ КАК ЖЕ Я ХОРОШ КАК МОЩНЫ МОИ ЛАПИЩИ»?
Самоотсос детектед...
Креативно... Холодильник с названием холодильник. Просто гениально.