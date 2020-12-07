







Модный дом Balenciaga представил коллекцию «Осень-21» и в честь этого события выпустил игру Afterworld: The Age of Tomorrow. Поиграть в неё можно онлайн на сайте Balenciaga Действие игры происходит в 2031 году. Почти все персонажи и случайные люди носят в ней одежду, обувь и аксессуары Balenciaga. Присутствуют элементы антиутопии — например, развешены щиты, на которых написано, что почти все животные находятся на грани исчезновения, а живые пчёлы заменены роботизированными.





Игра разделена на пять локаций: первая — футуристический магазин, вторая — промозглый город, третья — трущобы и рейв, четвертая — лес, пятая — гора, на вершине которой игра заканчивается. Никакого осмысленного сюжета здесь нет, зато игрок может детально рассмотреть новую коллекцию Balenciaga как в самой игре, так и в связанном с ней лукбуке. На моделях из игры надеты новые вещи модного дома, в том числе довольно смелые и неординарные.











