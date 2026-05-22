Инсайд от таксиста: баллы в «Яндекс Такси» заставляют обманывать клиентов

Один из водителей «Яндекс Такси» раскрыл причину, которая заставляет таксистов немного не доезжать до места посадки и прятаться за углом или в соседнем дворе — в надежде, что клиент не сможет найти машину и не сядет в салон. По его словам, всё упирается в систему баллов приоритета — внутреннюю валюту сервиса. Водители зарабатывают эти баллы разными способами: выполняют как можно больше заказов, возят с собой детское кресло, оплачивают мойку и заправку через баланс «Яндекса». У тех, кто работает редко, приоритет остаётся низким, тогда как у некоторых он превышает сто баллов.
Система понижения баллов приоритета устроена так, что отказываться от заказов становится невыгодно. За пропуск заказа с водителя списывают от двух до четырёх баллов. Если же он уже принял заказ, но потом решает отменить его самостоятельно, штраф составляет уже семь баллов. Поэтому водители любыми способами стараются переложить отмену на пассажира — и дело здесь не в деньгах за подачу («Яндекс» возвращает их клиенту), а именно в сохранении баллов. Эти баллы влияют в том числе на количество поступающих заказов, то есть от них зависит, сколько таксист сможет заработать за смену. Таксист с низким приоритетом рискует получить временную заморозку доступа к заказам уже после трёх самостоятельных отмен.
Именно это и провоцирует возникновение ситуаций, которые кажутся клиентам «Яндекс Такси» крайне странными: в приложении отмечается, что машина прибыла на место, но её не видно, а таксист не отвечает ни на сообщения в чате, ни на звонки по телефону. Клиент в итоге отменяет поездку сам, чтобы не опоздать, и заказывает новую машину. Водитель при этом сохраняет рейтинг приоритета и возможность дальше получать заказы.