Банк Грузии ограничил покупки россиянам по указке США и ЕС

Артем
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Теперь стоимость покупки для граждан России не должна превышать 300 евро, сообщает ТАСС. 

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Как стало известно, ограничения вводятся для россиян, владеющих картами Банка Грузии (Bank of Georgia), на покупки стоимостью свыше €300. Такие меры в пресс-службе банка объяснили соблюдением международных санкций:

«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством.»

Стоит отметить, что запрет распространяется на покупку предметов роскоши в люксовых магазинах. При попытке купить товар платежные системы видят название магазина и категорию товаров, по уникальному коду продавца. Внутри компании идентификаторы одинаковы, а значит купить товар определенной категории и бренда не выйдет и в других точках мира, где клиент попытается расплатиться через Visa или Mastercard.

По словам Forbes со ссылкой на РБК, ранее жители России сталкивались с тем, что не могли купить предметы роскоши в бутиках Рима, Ниццы или Дубая, но эти случаи носили эпизодический характер.
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Источник:
ТАСС
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Комментарии

kardigan
+4004
kardigan
С 300& в такие магазины и раньше то никто не ходил🤣
У кого есть деньги купят что и где угодно.
14 минут назад
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