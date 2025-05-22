Банк Грузии ограничил покупки россиянам по указке США и ЕС

Теперь стоимость покупки для граждан России не должна превышать 300 евро, сообщает ТАСС.
«Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством.»
Стоит отметить, что запрет распространяется на покупку предметов роскоши в люксовых магазинах. При попытке купить товар платежные системы видят название магазина и категорию товаров, по уникальному коду продавца. Внутри компании идентификаторы одинаковы, а значит купить товар определенной категории и бренда не выйдет и в других точках мира, где клиент попытается расплатиться через Visa или Mastercard.
По словам Forbes со ссылкой на РБК, ранее жители России сталкивались с тем, что не могли купить предметы роскоши в бутиках Рима, Ниццы или Дубая, но эти случаи носили эпизодический характер.