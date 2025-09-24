Клиенты Райффайзен Банка жалуются на неполадки: не работает приложение и сайт, а переводы и пуш-уведомления могут приходить с задержкой.
Банк Райффайзен сбоит по всей России
