Банк Райффайзен сбоит по всей России

Клиенты Райффайзен Банка жалуются на неполадки: не работает приложение и сайт, а переводы и пуш-уведомления могут приходить с задержкой.

Сбой подтверждает сервис Downdetector. Согласно графику проблемы начались около 9:00 по Москве. Большинство жалоб поступают от пользователей Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Самары. 
Источник:
Downdetector
