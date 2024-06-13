ПМЭФ 2024

Банк «Райффайзен» вводит очень неприятное ограничение для всех клиентов

Олег

Райф


Российское отделение «Райффайзен-банка» анонсировало изменения, которые коснутся накопительных счетов клиентов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Ранее мы писали, что российский «Райф» активизировал процедуры по сокращению бизнеса в России. Банк уже прекратил открывать новые накопительные счета, а теперь вводит ограничение для уже имеющихся.

«С 1 июля 2024 года Райффайзен Банк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам. Денежными средствами на накопительных счетах можно будет распоряжаться как обычно», — «Райффайзен». 

Любопытно, что ранее банк заявлял, что для держателей уже открытых накопительных счетов ничего не изменится и все условия договора будут работать дальше. Теперь, видимо, возникла необходимость пересмотреть условия. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+1447
tellurian
Жаль, вынуждают уйти с рынка.
Помянем.
32 минуты назад
#
Вася Вотафаков
+5818
Вася Вотафаков
Райф видимо все. Давно со счетов все вывел.
31 минуту назад
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+47
Gntlmn Mthfcng
И доверия к нему никакого
15 минут назад
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