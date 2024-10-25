Банк России поднял ключевую ставку до 21%

Артем
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Об этом стало известно сегодня на заседании совета директоров.

Как сообщает регулятор, инфляционные ожидания сложилась существенно выше июльского прогноза Банка и могут продолжить расти. Вместе с тем внутренний спрос значительно опережает возможности предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы, а вследствие чего и дефицит федерального бюджета в 2024 году, также имеют проинфляционные эффекты.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — сообщается на сайте Центробанка.

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Источник:
Банк России
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Комментарии

+42
Ovolf
Терпим дальше.
час назад в 13:58
#
tellurian
+1979
tellurian Ovolf
В декабре ещё повысят 😥
49 минут назад
#
+106
rosario Ovolf
А что ты терпишь? Кредитики дорогие? Ну так она и вводится как заградительная, что бы кредитов меньше брали
9 минут назад
#

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