Банк «Тинькофф» сменил название — окончательно и бесповоротно

«Тинькофф-банк» официально сообщил о ребрендинге. Информация появилась в собственном Telegram-канале компании.



Впервые о планах сменить название банк сообщил, когда Олег Тиньков попал под западные санкции. Первым шагом была смена логотипа с герба семьи Тиньковых на черную букву «Т» с желтым фоном. Теперь банк решил полностью избавиться от «наследия прошлого» и принял название «Т-Банк».









Фото: Т-Банк



Компания объяснила это тем, что буква «Т» давно фигурирует внутри коллектива в качестве удобного сокращения. «Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — подытожила команда.



В ближайшее время ребрендинг пройдет в онлайн-сервисах банка, а переименование банкоматов займет чуть больше времени. Неясно, поможет ли всё это выйти из-под санкций и вернуть iOS-приложение в App Store на постоянной основе. Компания объяснила это тем, что буква «Т» давно фигурирует внутри коллектива в качестве удобного сокращения. «Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — подытожила команда.В ближайшее время ребрендинг пройдет в онлайн-сервисах банка, а переименование банкоматов займет чуть больше времени. Неясно, поможет ли всё это выйти из-под санкций и вернуть iOS-приложение в App Store на постоянной основе.