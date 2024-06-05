Банк «Тинькофф» сменил название — окончательно и бесповоротно

Олег

«Тинькофф-банк» официально сообщил о ребрендинге. Информация появилась в собственном Telegram-канале компании.

Впервые о планах сменить название банк сообщил, когда Олег Тиньков попал под западные санкции. Первым шагом была смена логотипа с герба семьи Тиньковых на черную букву «Т» с желтым фоном. Теперь банк решил полностью избавиться от «наследия прошлого» и принял название «Т-Банк».

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Т-Банк
Фото: Т-Банк

Компания объяснила это тем, что буква «Т» давно фигурирует внутри коллектива в качестве удобного сокращения. «Также это органичный способ объединить все наши продукты и сервисы одной буквой, без лишних слов», — подытожила команда.

В ближайшее время ребрендинг пройдет в онлайн-сервисах банка, а переименование банкоматов займет чуть больше времени. Неясно, поможет ли всё это выйти из-под санкций и вернуть iOS-приложение в App Store на постоянной основе. 

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Источник:
Telegram
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Комментарии

Hello!
+719
Hello!
Ну и хорошо
Сегодня в 10:22
#
+88
dmimen
Сомнительно, но окей
Сегодня в 10:37
#
tellurian
+1404
tellurian
Как Т-вирус :)
Сегодня в 11:00
#
Dmitriy
+962
Dmitriy
Фантазия у маркетинга ну такая.. Альфу надо в А-банк переименовать, ну и в алфавите еще букв много...
Ну ок, будет ТупоБанк :)))
Сегодня в 11:29
#
Bor™
+624
Bor™ Dmitriy
ТипоБанк 🤣
Сегодня в 11:42
#
Вася Вотафаков
+5804
Вася Вотафаков Dmitriy
Когда буквы закончатся можно будет их по две ставить. Допустим ТТБанк 🤣
Сегодня в 11:57
#
John Doe
+726
John Doe
Давно пора было.
Сегодня в 11:51
#
игорь
+147
игорь
А потанин не под санкциями? Почему не П-банк?
2 часа назад в 13:24
#