Банки бегут из Telegram и WhatsApp, но не в MAX

Артем
Количество консультаций в зарубежных мессенджерах среди финансовых организаций резко снизилась.

По статистике аналитиков из Naumen, банковские консультации в Telegram за последние полгода сократились с 73% до 6% и полностью прекратились в WhatsApp. Опрос проводился среди 79 крупнейших банков России.

«С апреля по октябрь 2025 года доля банков, которые использовали для консультаций клиентов мессенджер Telegram, сократилась с 73 до 6%. Доля тех, кто пользовался WhatsApp, снизилась с 1 до 0%», — пишут «Ведомости».

При этом финансовые организации не спешат переходить в Max, из-за «сложностей с бесшовной интеграцией» и недостаточного, по их мнению, количества пользователей. Сейчас консультацией клиентов в отечественном мессенджере занимается только ВТБ.
Источник:
Ведомости
Комментарии

kardigan
+4214
kardigan
А какого хрена они вообще консультируют в мессенджерах?
Обычно меня например в них пытаются обрабатывать» другие товарищи, которых я непременно и всегда посылаю . Может быть это были они родимые, в связке работали.., дружно. ) сейчас везде молчок🤣
Сегодня в 10:52
#
Вася Вотафаков
+6446
Вася Вотафаков
Так у каждого банка есть приложение в котором и можно получить консультацию. Какой смысл вообще мессенджер, в котором постоянно налюбливают, ставить для консультаций?
Сегодня в 11:36
#
tellurian
+2687
tellurian Вася Вотафаков
Вот полностью поддерживаю. Любое общение в приложении банка лучше всего.
час назад в 13:42
#