Банки бегут из Telegram и WhatsApp, но не в MAX

Количество консультаций в зарубежных мессенджерах среди финансовых организаций резко снизилась.
«С апреля по октябрь 2025 года доля банков, которые использовали для консультаций клиентов мессенджер Telegram, сократилась с 73 до 6%. Доля тех, кто пользовался WhatsApp, снизилась с 1 до 0%», — пишут «Ведомости».
При этом финансовые организации не спешат переходить в Max, из-за «сложностей с бесшовной интеграцией» и недостаточного, по их мнению, количества пользователей. Сейчас консультацией клиентов в отечественном мессенджере занимается только ВТБ.