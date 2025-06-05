Банки и операторы связи лишили жителей РФ привычной возможности

Александр


Вступление в силу законодательного запрета с 1 июня 2025 года вынудило российские госбанки и операторов связи прекратить обслуживание клиентов через популярные иностранные мессенджеры, включая Telegram, WhatsApp* и Viber. Закон (ФЗ № 41) запрещает банкам, телеком-операторам, госструктурам и крупным компаниям использовать эти платформы для рабочих коммуникаций с гражданами, мотивируя это борьбой с кибермошенничеством. Первыми под ограничения попали банковские чат-боты: ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ) официально подтвердили отключение своих ботов в Telegram и перенос общения на российские площадки.

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ПСБ перевел бизнес-ассистента «Катюшу» из Telegram в «VK Мессенджер» и собственные цифровые каналы (сайт, мобильный банк). При попытке использования бота в Telegram пользователь получает уведомление об изменении законодательства, после чего его перенаправляет в соцсеть «ВКонтакте». Аналогично, ВТБ полностью отключил «Помощника ВТБ» в Telegram и WhatsApp, предложив клиентам обращаться через «VK Мессенджер», мессенджер Max или «ВТБ Онлайн». В банке подчеркнули, что прекратили консультации в Viber ещё в апреле после блокировки этого мессенджера в РФ.

Операторы связи («Акадо», Prolink, «Мотив», T2, «Ростелеком») также прекращают поддержку клиентов в иностранных мессенджерах, переводя общение на телефон, электронную почту, чаты в личных кабинетах и российские мессенджеры. «Ростелеком» использует только «VK Мессенджер». T2 отметил, что поток обращений через мессенджеры был невелик и легко перераспределен на другие каналы, включая собственный чат-бот.

Закон также распространяется на маркетплейсы и соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки и компании с государственным участием.

VK фиксирует повышенный интерес финансовых организаций к мессенджеру Max, его аудитория с момента запуска выросла до 79,3 млн пользователей. В реестре Минцифры есть другие российские аналоги (ViPNet Connect, «77 Диалог», Loop), но они пока не готовы массово заменить Telegram для публичного обслуживания из-за слабой популярности. Государство активно стимулирует переход на российские платформы онлайн-общения: 4 июня Владимир Путин поручил интегрировать «Госуслуги» и финансовые сервисы в отечественный мессенджер (какой именно, не уточнялось) — потенциально это должно ускорить импортозамещение в коммуникациях.

* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой
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Комментарии

YABLOKOFON
+288
YABLOKOFON
Всех сгоняют в сраный вк под предлогом кибермошейничества 🤡 чем телега то не угодила? Пускай тогда свои паблики там позакрывают тоже и сидят в своем любимом ВК
час назад в 18:28
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