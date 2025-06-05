Банки и операторы связи лишили жителей РФ привычной возможности

Вступление в силу законодательного запрета с 1 июня 2025 года вынудило российские госбанки и операторов связи прекратить обслуживание клиентов через популярные иностранные мессенджеры, включая Telegram, WhatsApp* и Viber. Закон (ФЗ № 41) запрещает банкам, телеком-операторам, госструктурам и крупным компаниям использовать эти платформы для рабочих коммуникаций с гражданами, мотивируя это борьбой с кибермошенничеством. Первыми под ограничения попали банковские чат-боты: ВТБ и Промсвязьбанк (ПСБ) официально подтвердили отключение своих ботов в Telegram и перенос общения на российские площадки.
Операторы связи («Акадо», Prolink, «Мотив», T2, «Ростелеком») также прекращают поддержку клиентов в иностранных мессенджерах, переводя общение на телефон, электронную почту, чаты в личных кабинетах и российские мессенджеры. «Ростелеком» использует только «VK Мессенджер». T2 отметил, что поток обращений через мессенджеры был невелик и легко перераспределен на другие каналы, включая собственный чат-бот.
Закон также распространяется на маркетплейсы и соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки и компании с государственным участием.
VK фиксирует повышенный интерес финансовых организаций к мессенджеру Max, его аудитория с момента запуска выросла до 79,3 млн пользователей. В реестре Минцифры есть другие российские аналоги (ViPNet Connect, «77 Диалог», Loop), но они пока не готовы массово заменить Telegram для публичного обслуживания из-за слабой популярности. Государство активно стимулирует переход на российские платформы онлайн-общения: 4 июня Владимир Путин поручил интегрировать «Госуслуги» и финансовые сервисы в отечественный мессенджер (какой именно, не уточнялось) — потенциально это должно ускорить импортозамещение в коммуникациях.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой