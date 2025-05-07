Банки массово подключают жителям РФ платные услуги

Александр


«Известия» проанализировали отзывы, оставленные различным банкам на профильном сайте «Банки.ру», и пришли к неутешительным выводам — очень многие организации тайно навязывают своим клиентам платные услуги. Россияне часто жалуются на «Альфа-Банк», «Газпромбанк» и «Ак Барс Банк».

Самый распространённый вид тайно подключенных платных услуг — комиссия за платные SMS- или пуш-уведомления. Многие клиенты начинают замечать списания лишь через несколько месяцев, а до этого времени они не обращают внимание на то, что с их счетов плавно утекают деньги. Кроме того, некоторые банки грешат навязыванием пакета привилегий — платной подписки, которая формально должна предоставлять какие-то преимущества (например, повышенные проценты на вкладах и накопительных счетах).

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По мнению экспертов, банки на фоне замедления кредитования ищут новые способы заработка и пользуются невнимательностью своих клиентов. Подключение платных услуг в этом плане оказывается очень эффективным и проходит безнаказанно, поскольку эта возможность чаще всего прописана в договоре. Впрочем, банки зачастую идут на уступки и возвращают списанные средства, когда клиент заявит, что он не соглашался на подключение той или иной услуги.
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Комментарии

tellurian
+2342
tellurian
Так и есть. Сам писал в поддержку и просил вернуть. Причем не было смс и пуш уведомлений. Я внимательно их читаю.
Мне вернули.
час назад в 15:57
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