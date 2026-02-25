Банки начнут без конца вам названивать из-за нового закона



Фото: Unsplash



Власти РФ рассматривают возможность вывести банки из-под запрета на спам-звонки гражданам. Об этом пишет «Коммерсантъ». Власти РФ рассматривают возможность вывести банки из-под запрета на спам-звонки гражданам. Об этом пишет «Коммерсантъ». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, поправки в закон «О связи» предложили сенаторы Совета федерации. Они хотят добавить в исключения звонки от банков, которые совершаются ради исполнения банковского законодательства и правил национальной платежной системы. Если поправки примут, то банки (и другие поднадзорные ЦБ организации) смогут продолжить массовые обзвоны тем гражданам, которые ранее установили запрет на спам-звонки.Представители мобильных операторов Tele2 и МТС назвали это абсурдом, так как клиент не сможет оградить себя от нежелательных звонков даже с помощью запрета на них. В МТС заявили, что возможные поправки «фактически полностью перечеркнут достижения по борьбе со спамом и цели защиты граждан». Не говоря уже о том, что во время звонка банки могут распространять рекламу либо заодно, либо предлогом звонка ради «исполнения банковского законодательства».