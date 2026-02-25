Банки начнут без конца вам названивать из-за нового закона

Фото: Unsplash
Власти РФ рассматривают возможность вывести банки из-под запрета на спам-звонки гражданам. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Представители мобильных операторов Tele2 и МТС назвали это абсурдом, так как клиент не сможет оградить себя от нежелательных звонков даже с помощью запрета на них. В МТС заявили, что возможные поправки «фактически полностью перечеркнут достижения по борьбе со спамом и цели защиты граждан». Не говоря уже о том, что во время звонка банки могут распространять рекламу либо заодно, либо предлогом звонка ради «исполнения банковского законодательства».